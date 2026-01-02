Le feste stanno per finire e questo significa che i programmi tv sono pronti a tornare dopo alcune settimane di stop. Come ha confermato Fanpage in queste ore, la scuola di Amici riaprirà i battenti mercoledì 7 gennaio: quel giorno andrà in onda il primo daytime del 2026, invece gli speciali della domenica riprenderanno l'11. I fan non vedono l'ora di scoprire cosa ne sarà di Flavia, che ha la maglia sospesa da prima delle vacanze di Natale per volontà della sua insegnante Anna Pettinelli.

Quando torna il daytime di Amici su Canale 5

Il 21 dicembre è andata in onda l'ultima puntata di Amici del 2025, dopodiché è iniziata la pausa natalizia e gli allievi sono tornati a casa per festeggiare con i propri cari.

Il riposo, però, sta per finire: i cantanti e i ballerini della classe torneranno al lavoro a breve, e le loro lezioni saranno raccontate nel daytime a partire da mercoledì 7 gennaio.

Tra meno di una settimana, dunque, i fan scopriranno cos'è successo nella casetta dopo la registrazione in cui Anna Pettinelli ha deciso di sospendere la maglia a Flavia.

La cantante è apparsa stizzita e delusa dalla mossa della sua insegnante, ma non ha potuto fare altro che accettarla, salutare tutti e lasciare lo studio come è previsto dal regolamento della trasmissione.

Le opzioni della professoressa Pettinelli

Al rientro dalle vacanze, il primo nodo da sciogliere sarà proprio quello legato al futuro di Flavia nella scuola di Amici.

Anna Pettinelli dovrà pronunciarsi sulla sua allieva, in particolare sul ruolo da titolare che ricopre da quando è iniziata quest'edizione del talent.

La professoressa potrebbe decidere di riconfermare la cantante restituendole la maglia, potrebbe eliminarla oppure potrebbe scegliere di sostituirla con un'altra persona che secondo lei meriterebbe di più.

Molto probabilmente l'insegnante emetterà il suo verdetto nel corso della registrazione prevista l'8 gennaio, quella della puntata che andrà in onda domenica 11 su Canale 5.

Vacanze d'amore per Flavia e Plasma

Nell'attesa di ritornare tra i banchi, Flavia e Plasma sono stati avvistati insieme durante le vacanze di Natale.

Come mostra uno scatto che una fan ha pubblicato sui social nei giorni scorsi, i due cantanti hanno trascorso un pomeriggio per le strade di Genova, la città di lui.

Questa foto conferma che la storia d'amore che è nata all'interno della casa di Amici sta andando avanti anche lontano dalle telecamere, e i sostenitori di entrambi i talenti non possono che essere felici di questo.

A brevissimo i due allievi torneranno al lavoro, e soprattutto Flavia dovrà dimostrare ad Anna Pettinelli che merita la maglia che le ha tolto temporaneamente prima delle feste.