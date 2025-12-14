Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano grande scompiglio a palazzo a causa di un imminente matrimonio. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Manuel cercherà di impedire le nozze di Lorenzo e Angela. L’erede del marchesato, infatti, offrirà il 25% delle quote della tenuta a patto che il capitano non prenda in sposa la figlia di Leocadia. Lorenzo rifiuterà l’offerta, ma sarà poi Alonso a intervenire per cercare di risolvere la questione. Intanto, Martina sarà in crisi con Jacobo e si avvicinerà ad Adriano.

Manuel offre il 25% de La Promessa a Lorenzo

Manuel sarà disposto a tutto pur di non vedere soffrire Curro e Angela, innamorati ma costretti a vivere in gran segreto la loro relazione. La ragazza, inoltre, sarà promessa sposa a Lorenzo De La Mata, ma si tratterà di un matrimonio combinato poiché Leocadia, nel caso non dovesse andare in porto l’unione di sua figlia, verrebbe denunciata per l’omicidio di Jana. Manuel offrirà quindi il 25% delle quote de La Promessa a suo zio pur di non vedere celebrata l’unione con Angela. Lorenzo, dal canto suo, ignorerà la proposta del nipote e andrà comunque avanti a organizzare la cerimonia. Alonso, intanto, tornerà dal viaggio e scoprirà del gesto fatto da suo figlio, allarmandosi per la situazione.

A palazzo, inoltre, arriverà l’abito da sposa di Angela, che alla sola visione le provocherà uno svenimento, durante il quale verrà soccorsa tempestivamente da Curro. Ci sarà poi un colpo di scena: a un passo dalle nozze, Alonso proverà a fermare il matrimonio arrivando a offrire lui stesso il 25% delle quote della tenuta a Lorenzo. Le anticipazioni, però, non chiariscono ancora se questa volta il capitano De La Mata accetterà o meno la proposta del marchese.

Martina e Adriano trascorrono la serata davanti al camino

Nel frattempo verranno trattate anche le vicende di Martina, che attraverserà un periodo difficile con Jacobo. Mentre quest’ultimo sarà certo dei sentimenti che prova per lei, Martina avrà invece molti dubbi e soltanto il tempo potrà decidere il futuro della coppia.

Proprio mentre i due fidanzati vivranno questi problemi, Martina si avvicinerà ad Adriano, rimasto solo a La Promessa dopo la partenza improvvisa di Catalina. Adriano, riconoscente per quanto fatto da Martina in questo delicato periodo di assenza della moglie, organizzerà per lei una cena davanti al camino. Tale serata provocherà un inevitabile avvicinamento tra i due.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Lorenzo ha scoperto che Jana è la figlia di Dolores

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Jana ha confessato a Cruz di essere la figlia di Dolores. La marchesa è poi andata a rivelare tale segreto a Lorenzo, mentre Curro ha svelato al marchese di essere suo figlio.

Alonso ha quindi scoperto che Marcos è vivo e che lui e Jana sono i figli di Dolores. Intanto, Marcelo ha deciso di lasciare la tenuta, mentre Petra ha nutrito gelosia per il ritorno di Ana nella vita di Santos.