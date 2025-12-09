Nuh si sveglierà dopo il delicato intervento e la famiglia Sansalan potrà gioire nella 42ª puntata de La notte nel cuore di mercoledì 10 dicembre.

Le anticipazioni rivelano che l'operazione di Nuh sarà molto complicata e farà temere il peggio, ma fortunatamente tutto si risolverà per il meglio. Harika ed Esat saranno pronti a ricominciare con il loro fratello appena ritrovato e la famiglia sarà più unita che mai.

Le commoventi lettere di Nuh per la sua famiglia

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che ci sarà molta preoccupazione per Nuh.

Quest'ultimo, infatti, deciderà di sottoporsi al delicato intervento nonostante gli alti rischi. Pur di guarire e vivere serenamente la sua vita con Sevilay, Nuh non avrà paura di affrontare l'operazione. I medici incontreranno non poche difficoltà, tanto che ad un certo punto uno dei chirurghi penserà di rinunciare a rimuovere il tumore perché i valori di Nuh si abbasseranno drasticamente. "Il cuore ha smesso di battere", dirà il chirurgo avviando le manovre di rianimazione. Saranno attimi di panico, ma fortunatamente i paziente si riprenderà e l'intervento continuerà. La famiglia attenderà con grande ansia l'esito dell'operazione e il medico dirà a Melek e Cihan che l'intervento è riuscito bene, ma bisognerà attendere 48 ore per il risveglio di Nuh e per dichiararlo fuori pericolo.

L'attesa sarà lunga per gli Sansalan, ma sarà allietata dall'arrivo di alcune lettere che Nuh ha spedito a ognuno di loro prima di entrare in sala operatoria. Tahsin, Sumru, Sevilay e Melek leggeranno commossi le parole che il ragazzo ha dedicato loro. Anche Harika ed Esat riceveranno la loro lettera e qualche lacrima righerà anche il loro viso. Nuh riconoscerà di aver odiato Harika ed Esat, ma dirà anche che il passato non conta più e che da quel momento in poi, essendo uniti potranno vincere qualunque sfida perché sono fratelli.

Attesa e preoccupazione per Nuh uniscono gli Sansalan

Nella 42ª puntata de La notte nel cuore di domani, 10 dicembre, subito dopo l'operazione Nuh passerà due giorni in terapia intensiva, in stato di incoscienza.

Durante questo tempo, il ragazzo riporterà alla mente i momenti trascorsi con Sevilay in alcuni sogni che lasceranno trasparire tutto il suo amore per la ragazza. Saranno ore molto toccanti in cui la famiglia sarà più unita che mai dalla speranza di riabbracciare Nuh. Le preghiere degli Sansalan saranno ascoltate, perché dopo tanta attesa arriverà il medico con una splendida notizia: "Nuh si è svegliato". Harika, Esat, Sumru e gli altri faranno i salti di gioia e si abbracceranno, pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro vita, senza più incomprensioni e guerre in famiglia.

La guerra di Nuh agli Sansalan nelle scorse puntate de La notte nel cuore

Nuh non è sempre andato d'accordo con gli Sansalan e nelle prime puntate de La notte nel cuore aveva il solo obiettivo di distruggerli tutti.

Il ragazzo è arrivato con la sua gemella Melek in Cappadocia per ritrovare la loro madre Sumru che li aveva abbandonati quando erano neonati. La donna, moglie del potente Samet Sansalan, non voleva saperne dei suoi figli e li ha mandati via offrendo loro dei soldi. L'atteggiamento di Sumru è cambiato con il tempo e Nuh e Melek hanno potuto ricostruire il rapporto con la loro mamma, ma il resto della famiglia è rimasto sulla difensiva. In particolar modo Esat e Harika hanno sempre nutrito rancore per Nuh e Melek, perché li hanno considerati la causa dell'allontanamento di Sumru.