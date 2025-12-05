Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un matrimonio in vista per due protagonisti. Nella puntata che andrà in onda giovedì 18 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Mario si inginocchierà e farà la proposta di matrimonio a Caterina, donandole un anello. Nel frattempo, Marcello riceverà un biglietto da Adelaide che rappresenterà un cattivo presagio. Spazio anche alle vicende delle Veneri, che vestiranno i panni di cantastorie.

Mario regala l'anello a Caterina in vista delle nozze

Mario avrà intenzioni serie con Caterina e lo dimostrerà con l'ennesimo gesto che compirà nei confronti della sua fidanzata.

Proprio mentre Caterina sarà alle prese con l'incisione di una storia da registrare per la nuova iniziativa del negozio verrà interrotta da Mario, venendo sorpresa da lui con un gesto inaspettato. Oradei rispetterà la tradizione e chiederà la mano della fidanzata inghinocchiandosi, tirando fuori un anello e mettendolo al dito di Caterina. Mario quindi chiederà alla Venere di diventare sua moglie.

Marcello riceve un biglietto da Adelaide

Nel frattempo, a Il Paradiso delle signore ci sarà grande fermento per la registrazione delle fiabe sonore. Sulla copertina del disco ci sarà un'idea da realizzare che coinvolgerà non solo Anita, ma anche Teo Botteri, il figlio di Gianlorenzo arrivato da poco a Milano.

I due bambini scopriranno di avere molto in comune. Intanto, al Circolo si terrà il ricevimento di Natale al quale Marcello presenzierà. Durante la serata di festa, Barbieri riceverà un biglietto da Adelaide, che rappresenterà un cattivo presagio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mario si è licenziato

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Cesare ha incontrato Irene e le ha proposto di accompagnarlo alla Prima della Scala. La signorina Cipriani è stata entusiasta di ricevere l'invito, e la scena è stata osservata a distanza da Johnny , che ha provato gelosia nel vedere la capo commessa lusingata dall'iniziativa del suo corteggiatore. Johnny ha però deciso di fare un regalo a Irene, per non farla sfigurare a teatro con Cesare, donandole il libretto del Nabucco.

Nel frattempo, Roberto ha scoperto che Mario non si è presentato all'appuntamento con Caterina e ha pensato che il suo ex fidanzato avesse scelto di non prenderla più in giro. Tuttavia, Landi ha voluto chiarire la questione e ha contattato il Circolo di Roma dove lavora Oradei, scoprendo che in realtà non è più in servizio lì poiché si è licenziato. Nel frattempo, Odile è stata sincera con sua madre e, contrariamente ai consigli di Marta e Umberto, l'ha avvertita delle imminenti nozze di Marcello e Rosa. La contessa ha finto di non avere alcun problema con il matrimonio del suo ex con la giornalista, ma in seguito si è recata a vedere le pubblicazioni di matrimonio, rimanendo sconvolta.