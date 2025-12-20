La madre di Emre arriverà furiosa al locale e licenzierà Bahar e Hatice nelle prossime puntate de La forza di una donna. Le anticipazioni tv rivelano che emergerà il fatto che Emre sia il padre del figlio di Ceyda. Idil lo dirà a sua zia e la donna andrà in città per affrontare la questione di petto. Emre chiederà a sua madre di non intromettersi, ma lei non vorrà saperne.

Emozioni contrastanti per Emre a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Emre scoprirà che ha avuto un figlio da Ceyda. La reazione del proprietario del bistrot sarà furiosa, perché sarà convinto di essere al centro di un piano ben preciso.

La prima cosa che Emre farà sarà quella di andare da Hatice per chiederle conferma di quello che sua cugina Idil le ha detto. La madre di Bahar non potrà più mentire e gli dirà che è vero: lui è il padre del figlio di Ceyda. Le parole di Emre, durissime contro la sua ex, faranno indignare sia Hatice che Enver che gli chiederanno di chiarire direttamente con la ragazza, invece di parlare male di lei. Emre, infatti, accuserà Ceyda di aver iniziato a lavorare da lui con lo scopo di sposarlo o di ricevere dei soldi. Quando le acque si saranno calmate, Emre parlerà con Ceyda che gli aprirà il suo cuore e gli dirà che mai gli avrebbe detto di suo figlio, proprio perché non voleva creargli problemi.

La ragazza chiederà a Emre solo di non pensare male di lei, per il resto sarà disposta a lasciare il lavoro al locale. Ceyda chiederà di tornare a cantare al night club e tutto sembrerà risolto, ma non finirà qui. Idil, infatti, andrà a raccontare a sua zia che Emre ha un figlio con Ceyda e la donna non perderà tempo.

La madre di Emre furiosa con Ceyda e le sue amiche

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, la madre di Emre si presenterà al locale di suo figlio con fare arrogante e licenzierà Bahar e Hatice. Senza neanche sentire cosa ne pensa suo figlio, la donna sarà furiosa con le amiche di Ceyda, certa che anche loro abbiano contribuito a un ipotetico piano. Quando Emre verrà a sapere di sua madre sarà furioso e le chiederà di non intromettersi nella sua vita.

La donna non ascolterà affatto la richiesta di suo figlio e gli chiederà l'indirizzo di Ceyda per affrontarla personalmente. "Si tratta del mio erede", urlerà. Emre andrà via lasciando sua madre da sola e senza darle l'informazione che voleva.

Il segreto di Ceyda non è più al sicuro: Idil ha scoperto tutto

Nelle puntate in onda in Italia, Emre ha assunto Ceyda e Hatice in assenza di Bahar. L'uomo ha aiutato la sua ex fidanzata, ma non sa che è il padre di suo figlio. Gli unici con cui Ceyda ne abbia parlato cono Bahar e Arif. Quest'ultimo ha confidato anche a Enver che Emre ha un figlio, contando sulla discrezione dell'uomo. Mentre il sarto ne parlava con Hatice, però, Idil ha origliato tutto e ha capito che suo cugino è padre. La ragazza sta pensando a come sfruttare questa preziosa informazione a suo vantaggio per ricattare Sirin.