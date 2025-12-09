Tufan estorcerà a Hikmet e Halil 50 mila dollari in cambio del suo silenzio con Bunyamin nella puntata de La notte nel cuore di mercoledì 10 dicembre.

Le anticipazioni rivelano che Halil e Hikmet saranno a un passo dalla rottura: Canan si riprenderà il suo denaro e inoltre emergerà che Tahsin non ha firmato nessun assegno per la sua sorellastra. Bunyamin, intanto, continuerà a lottare per la sua pace e offrirà 100 mila lire a Turkan affinché lasci la villa. La donna, tuttavia, capirà che l'uomo possiede molto di più e non si accontenterà di una cifra così bassa.

Canan e Bunyamin sulle tracce di Halil

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che per Hikmet e Halil le cose si metteranno male. Quando Bunyamin scoprirà che Halil ha truffato Canan, farà di tutto per ritrovarlo e riprendersi i suoi soldi. L'uomo si metterà in contatto con Tufan, ignaro che il portiere dell'hotel abbia già un accordo con Halil e faccia parte del suo piano. Bunyamin mostrerà a Tufan la foto del padre di Nuh e gli chiederà se lo abbia mai visto, ma l'uomo risponderà negativamente. Appena Canan e suo marito lo lasceranno solo, Tufan telefonerà a Halil e darà appuntamento a lui e Hikmet perché non si accontenterà più delle promesse. L'uomo pretenderà di ottenere 50 mila dollari in cambio del suo silenzio e Hikmet e Halil non potranno fare altro che accontentarlo.

Per pagare il loro riscatto, i due prenderanno la somma dal borsone che contiene i soldi sottratti a Canan e li consegneranno a Tufan, promettendogli che diventerà il direttore dell'albergo che apriranno a Montenegro. Halil e Hikmet, tuttavia, progetteranno di far fuori il loro socio al più presto perché sa troppe cose del loro piano. Nel frattempo, Canan proseguirà la sua ricerca e scoprirà che Halil alloggia a casa di un suo vecchio amico. La donna riuscirà a vedere l'abitazione e scorgerà un piccolo deposito.

Nuovi ricatti a La notte nel cuore: Turkan chiederà soldi per lasciare la villa

Nella puntata de La notte nel cuore che andrà in onda mercoledì 10 dicembre, Hikmet chiederà al suo amico di aprire il deposito, inventandosi che Halil potrebbe averci nascosto un corpo e potrebbe metterlo nei guai.

Grazie a questo espediente, Canan metterà le mani sul borsone e recupererà tutto il denaro che aveva perso. Quando Hikmet e Halil torneranno non troveranno più i soldi e si accuseranno a vicenda. Il loro rapporto sembrerà ormai arrivato al capilinea e le cose peggioreranno quando Hikmet confesserà al suo socio che l'assegno di cui gli aveva parlato tempo prima non esiste. Bunyamin e Canan si accorgeranno che mancano 50 mila dollari dai loro soldi, ma saranno soddisfatti di aver recuperato i loro risparmi. A complicare di nuovo tutto ci penserà Turkan che chiederà 100 mila lire per andare via dalla villa. Quando però scoprirà che Canan e Bunyamin sono stati truffati per 500 mila dollari pretenderà molto di più e non avrà nessuna intenzione di licenziarsi.

Ormai sarà impossibile contenere la rabbia di Canan e Turkan che arriveranno di nuovo alle mani.

Halil e Hikmet: un legame basato su una grande bugia

Nelle puntate precedenti della soap, Turkan ha detto a Canan che suo marito l'ha tradita con lei. Bunyamin ha provato a ricucire il rapporto con sua moglie ma appena ha scoperto che Halil le aveva rubato tutti i risparmi di famiglia la situazione si è ribaltata. Dopo giorni di litigi Canan e suo marito hanno unito le loro forze per recuperare il denaro e ricominciare da zero. Nel frattempo Halil sta contrattando per l'acquisto di un albergo in Montenegro, contando sui soldi sottratti a Canan e soprattutto sull'assegno che Tahsin avrebbe firmato a Hikmet.

L'uomo, però, non sa che quell'assegno non è mai esistito perché poco prima della firma Samet è morto e questo ha fermato tutto. Hikmet non ha mai avuto il coraggio di dire ad Halil la verità perché temeva di restare sola.