Le anticipazioni de La Notte nel cuore annunciano nuove tensioni per la famiglia allargata Sansalan. Nella puntata che andrà in onda martedì 16 dicembre alle 21:20 su Canale 5, Canan riuscirà a recuperare il denaro che Halil le aveva sottratto con l’inganno. Intanto, Nuh e Sevilay si prepareranno a convolare a nozze, mentre Tahsin chiederà la mano a Sumru. Ci sarà spazio anche per le delicate questioni legate all’eredità di Samet. Infine, Hikmet arriverà a ricattare suo nipote Esat, che di recente si è rifiutato di collaborare con lei nel piano di vendetta contro i suoi parenti.

Canan riesce a riprendere i soldi che le ha rubato Halil

Canan riuscirà finalmente nel suo intento e recupererà l’ingente bottino che Halil le aveva sottratto. Il padre dei gemelli, infatti, ha finto di essere attratto dalla moglie di Bunyamin, quando in realtà è legato sentimentalmente a Hikmet. L’obiettivo di Halil era soltanto rubare 500 mila dollari alla moglie di Sansalan, ma Canan riuscirà a tornare in possesso del suo denaro. Intanto, la fortuna della famiglia Sansalan provocherà nuovi malcontenti e tensioni: questioni legali legate all’eredità lasciata da Samet porteranno infatti grande scompiglio.

Nuh e Sevilay si sposano, Tahsin chiede la mano a Sumru

Nel frattempo, tornando alle vicende sentimentali dei protagonisti de La notte nel cuore, ci saranno due liete notizie.

Nuh e Sevilay infatti convoleranno a nozze, ma non saranno gli unici a coronare il loro sogno d’amore. Anche Tahsin prenderà coraggio e farà la proposta di matrimonio a Sumru. Al banchetto dei due ragazzi, però, accadrà un fatto sconvolgente: Perihan, amica di vecchia data di Cihan, turberà profondamente Melek. Intanto, Hikmet regolerà i conti con suo nipote Esat, che all’ultimo momento ha deciso di tirarsi indietro dal piano di vendetta. Hikmet, quindi, arriverà a ricattarlo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Nuh è stato ricoverato in ospedale

Nelle precedenti puntate de La notte nel cuore, andate in onda su Canale 5, Nuh ha scoperto che i suoi improvvisi scatti di ira sono causati da un problema al cervello.

Al ragazzo, infatti, è stato diagnosticato un tumore e, dopo l’ultimo svenimento, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per sottoporsi a un intervento chirurgico volto a rimuovere la massa. Intanto Canan è stata sedotta con l’inganno da Halil, che le ha fatto credere di poter investire denaro in un fondo capace di garantirle guadagni certi. Convinta dalle sue parole, Canan si è precipitata in banca a prelevare un’ingente somma di denaro dal conto corrente cointestato con il marito e ha consegnato i soldi a Halil. Nel frattempo, Bunyamin è rimasto completamente all’oscuro di quanto fatto da sua moglie.