Sirin dopo la storia finita con Emre avrà un altro obiettivo nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Sposo Suat", dirà, certa di poter riconquistare il ricco imprenditore.

Piril aiuterà Bahar a distruggere la storia di Sirin con Emre per ripagarla con la stessa moneta. La sorella di Bahar sarà a dir poco furiosa e giurerà che si impossesserà di tutte le proprietà di Suat diventando sua moglie.

Una grande sconfitta in arrivo per Sirin a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Sirin arriverà un momento di grave difficoltà.

La sorella di Bahar, abituata a farla sempre franca, si troverà a dover rinunciare alla possibilità di essere felice con Emre, a causa dei suoi stessi errori. La ragazza porterà avanti la sua storia d'amore con il proprietario del bistrot, ma con una versione di sé falsa. Sirin racconterà a Emre che Sarp ha abusato di lei da giovane e l'uomo ci crederà, vedendo nella fragilità della ragazza un motivo in più per amarla. A casa, Sirin resterà sempre la stessa e continuerà a voler annientare Bahar e distruggere tutto ciò che la circonda. Alla festa di Doruk, Sirin toccherà il fondo costringendo Piril a mostrare a Bahar le foto che lei ha scattato in intimità con Sarp. Dopo questo ultimo affronto, Sirin partirà con Emre come se nulla fosse, ma Bahar non avrà intenzione di fargliela passare liscia.

La donna chiederà a Piril di inviare quelle foto a Emre, con lo scopo di distruggere la vita di Sirin e ricambiarla con la stessa moneta.

Piril manderà in fumo la storia di Emre e Sirin

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, il piano di Bahar e Piri riuscirà alla perfezione. Emre lascerà Sirin dopo aver visto le foto in intimità con Sarp e aver capito che la ragazza gli ha raccontato solo un sacco di bugie. Sirin resterà sola e disperata, ma non demorderà e griderà vendetta. In preda alla rabbia andrà ad affrontare Piril, colpevole di aver inviato quelle foto, e lei ammetterà tutto. "L'ho fatto per divertimento", dirà la figlia di Suat, "Come fai tu". L'atteggiamento di Piril farà infuriare ancora di più Sirin che giurerà che le farà pagare caro questo affronto.

"Sposo Suat", dirà Sirin sicura di sé, "Ti toglierò tutto". Piril si farà una risata, ma Sirin le spiegherà che per un uomo anziano come suo padre è facile cadere tra le braccia di una bella ragazza come lei.

L'amore tra Sirin e Emre è appena nato

Nelle puntate in onda in Italia, la storia d'amore tra Sirin e Emre è appena nata ma promette molto bene. Lui è completamente preso dalla figlia di Hatice, tanto da non voler ascoltare i consigli di nessuno. Ceyda ha provato a metterlo in guardia: "Sirin è un demone", gli ha detto, "Ha rovinato la vita a sua sorella".

Lui, però, non ha voluto ascoltare perché Sirin gli sembra una ragazza dolce e che ha sofferto molto. Hatice appoggia in pieno la relazione e spera in un futuro felice per sua figlia, mentre Enver non è d'accordo. Il sarto sa che Emre è una brava persona e teme che Sirin possa fargli del male.