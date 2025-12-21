Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che, con l’avvicinarsi del Natale, non tutti i protagonisti riusciranno a viverlo con serenità. Nella puntata in onda lunedì 22 dicembre alle ore 16:10 su Rai 1, Roberto troverà il coraggio di confidare a Marta che il pensiero di Mario continua a tormentarlo, ora che l’uomo è tornato stabilmente a Milano. Anche Caterina attraverserà un momento difficile, sopraffatta dal ricordo della madre scomparsa, e condividerà il suo sconforto con Concetta. In mezzo a queste tensioni, ci sarà però chi vivrà un momento di pura felicità: Irene sarà al settimo cielo per l’imminente partenza in montagna insieme a Cesare.

Intanto, Marcello lascerà Adelaide allo chalet e, dopo la sua partenza, la Contessa si abbandonerà a un intenso monologo in cui annuncerà di essere pronta a vendicarsi per il torto subito da Barbieri.

Roberto turbato dal Natale che si avvicina senza Mario

Roberto vivrà momenti di sconforto, sopraffatto dai ricordi del suo ex. Al Gran Caffè Amato, il dottor Landi finirà per aprirsi con Marta, lasciando emergere tutto ciò che ancora lo turba. Per lui non sarà semplice accettare che, a differenza degli anni passati, il ritorno di Oradei a Milano non abbia nulla a che fare con lui. L’ex cameriere del Circolo, ormai stabilitosi definitivamente in città, ha infatti deciso di chiedere la mano di Caterina.

Marta, accorgendosi del dolore dell’amico, proverà a sostenerlo e lo inviterà a guardare avanti: il Natale è vicino e potrebbe essere l’occasione giusta per ritrovare un po’ di serenità accanto alla sua famiglia.

Caterina piange in atelier con Concetta

In sartoria, Concetta e Caterina vivranno un momento molto intenso. La giovane, sopraffatta dall’emozione, non riuscirà a trattenere le lacrime: il ricordo della madre scomparsa si farà sentire con forza, e l’atmosfera natalizia non farà che amplificare il suo dolore. Concetta cercherà di starle accanto, offrendo conforto e comprensione. Nel frattempo, a Saint Moritz, l’atmosfera sarà tutt’altro che distesa. Marcello, ospite nello chalet di Adelaide, avrà una discussione accesa al telefono con Rosa, rimasta nel capoluogo lombardo.

La giornalista reagirà male alla scelta del compagno di trascorrere la notte con la contessa, e la tensione tra i due sarà palpabile. Adelaide, presente nello chalet, ascolterà di nascosto la conversazione, cogliendo ogni parola. Poco dopo, Marcello farà ritorno a Milano, non senza aver salutato Adelaide prima della partenza. Una volta rimasta sola, la contessa si lascerà andare a un commento carico di sottintesi, lasciando intuire che potrebbe meditare qualcosa di poco rassicurante.

Intanto, Irene sarà di tutt’altro spirito: entusiasta per la vacanza in montagna con Cesare Brugnoli, non vedrà l’ora di partire. Condividerà la sua felicità con le Veneri, contagiate dal suo entusiasmo per le imminenti giornate sulla neve.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Cesare ha invitato Irene in montagna

Nei precedenti episodi, Cesare si è presentato in negozio proprio mentre Mirella stava aiutando Irene a provare gli abiti che lui stesso aveva donato alla capocommessa. Mentre Irene era nel camerino, Mirella si è lasciata andare a commenti poco edificanti su di lei, sostenendo che quegli abiti non la valorizzassero a dovere. Una volta uscita, Irene si è trovata di fronte Cesare che, divertito, le ha detto che in realtà stava molto bene. C’è spazio anche per le vicende di Botteri, che ha scoperto il motivo per cui Teo è scappato di casa per raggiungerlo a Milano: sentiva la sua mancanza.