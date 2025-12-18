Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore preannunciano colpi di scena destinati a tingere di giallo le prossime trame. Al centro degli episodi in onda nel 2026 su Rai 1 ci saranno due figure di spicco: Umberto Guarnieri e Adelaide di Sant’Erasmo. A svelare qualche indizio sul futuro dei personaggi sono stati gli stessi interpreti, Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, che da anni danno volto ai due cognati ed ex amanti. Se Farnesi ha condiviso un manifesto enigmatico in cui Guarnieri viene additato come assassino, Gravina ha invece anticipato in un’intervista che uno dei protagonisti finirà dietro le sbarre di un carcere, mentre un altro troverà posto in una cella di convento.

Umberto Guarnieri definito assassino in un manifesto

Roberto Farnesi condivide spesso fotografie e video dal set de Il Paradiso delle signore e, nei giorni scorsi, uno scatto pubblicato su Instagram non è passato inosservato. L’attore, impegnato tra un ciak e l’altro delle riprese delle puntate in onda nel 2026 su Rai 1, ha mostrato nelle sue storie un manifesto che ritrae Umberto Guarnieri con l’accusa di essere un assassino. L’interprete del padre di Marta non ha aggiunto ulteriori dettagli, lasciando aperta la possibilità che il manifesto sia stato realizzato per screditare l’immagine del banchiere oppure come conseguenza di una terribile azione compiuta dal personaggio.

Vanessa Gravina rivela che si passerà dalle celle del carcere a quelle di clausura

Nel frattempo, anche Vanessa Gravina, interprete della contessa Adelaide, ha anticipato alcuni sviluppi delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, soffermandosi sulla vendetta che il suo personaggio metterà in atto contro Marcello Barbieri. L’attrice ha spiegato che la trama assumerà tinte da giallo, con atmosfere che ricordano quelle di un film di spionaggio. Pur senza svelare nel dettaglio il piano escogitato da Adelaide, Gravina ha lasciato intendere che le conseguenze saranno pesanti e drammatiche. In particolare, ha rivelato che le nuove vicende porteranno in scena diverse 'celle': da quelle del carcere a quelle di clausura.

Considerato l’astio che la contessa nutre nei confronti di Marcello, appare plausibile che su di lui possa ricadere una grave accusa, destinata a condurlo in prigione, mentre Adelaide troverà rifugio in un convento. Va ricordato, inoltre, che ogni anno l’attrice si allontana temporaneamente dal set per alcuni mesi: solo la messa in onda delle puntate del 2026 chiarirà quale sarà la vendetta ordita dalla contessa.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha organizzato la partenza con Italo

Nelle puntate precedenti de Il Paradiso delle signore, trasmesse su Rai 1, Adelaide ha comunicato ai suoi familiari l’intenzione di partire per St. Moritz. La decisione non ha trovato il sostegno di Odile, Marta e Umberto, contrari al fatto che la contessa volesse recarsi in Svizzera senza di loro e prima del previsto. Nonostante le perplessità, Adelaide ha ribadito la sua scelta, precisando che non affronterà il viaggio da sola: al suo fianco ci sarà infatti Italo.