Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano nuovi momenti drammatici per i protagonisti della soap turca. Nelle puntate che verranno rese disponibili da lunedì 29 dicembre a venerdì 2 gennaio su Mediaset Infinity, Ceylin e Mercan verranno sequestrate mentre si troveranno nello studio Tilmen. Non saranno soltanto loro due a finire nelle mani di Okan, poiché anche l’avvocato Yekta e i suoi collaboratori, tra cui Parla e Ozge, saranno in balia della follia dell’uomo. Parallelamente, Ilgaz tenterà di salvare i suoi cari.

Okan sequestra 14 persone nello studio di Yekta

Yilgaz cercherà un donatore per salvare il figlio di Okan, ma il padre del bambino nel frattempo compirà un gesto estremo e folle. Okan, infatti, si presenterà allo studio Tilmen e prenderà in ostaggio 14 persone tra presenti e collaboratori dell’avvocato. Tra i sequestrati ci sarà anche Yekta, ma purtroppo anche la piccola Mercan, già profondamente turbata dopo i due anni e mezzo in cui era stata rapita da Filiz. Tra le altre persone prese di mira dall’uomo, disperato per le condizioni del figlio, ci saranno anche Ceylin, Parla, Lacin e Ozge. Yilgaz tenterà di negoziare con Okan, ma quest’ultimo pretenderà in cambio un cuore compatibile per salvare il suo bambino malato.

Yekta salva Mercan

Nel frattempo, Yekta si accorgerà che all’esterno dello studio ci saranno Ilgaz e le forze speciali, pronti a intervenire per mettere in salvo Mercan e gli altri ostaggi. Ci sarà poi spazio per le vicende della figlia dei coniugi Kaya che, dopo gli anni trascorsi con Filiz e il fatto di averla identificata come unica madre, non riuscirà ancora a chiamare 'mamma' Ceylin. Quest’ultima soffrirà molto perché la bambina non la riconosce ancora nel suo ruolo genitoriale.

Al contrario, con Ilgaz la situazione sarà diversa: Mercan riuscirà a chiamarlo 'papà'. Infine, per Osman le cose si metteranno male, poiché sarà costretto a vendere la sua proprietà all’insaputa di Aylin.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mercan è tornata a casa

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia già rese disponibili su Mediaset Infinity, Mercan è tornata a casa dai suoi genitori, che nel frattempo hanno deciso di sposarsi nuovamente per permettere alla loro figlia di vivere con entrambi. Intanto, Ceylin ha fatto in modo che Filiz non ottenesse le attenuanti, facendo credere a tutti che fosse stata la rapitrice a sparare un colpo di arma da fuoco mentre si trovava nell’ospedale psichiatrico. In realtà, Ceylin aveva inscenato un piano per far ricadere la colpa sulla sorella di Dilek, con l’aiuto di Eren, che aveva riportato l’arma in ufficio. Tuttavia, Ilgaz, grazie alle indagini, si è reso conto della colpevolezza di sua moglie, che però si è dimessa dall’incarico di procuratore ed è tornata a esercitare come avvocato.