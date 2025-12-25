Le trame delle ultime puntate di Io sono Farah in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Tahir (Engin Akyürek) fingerà di morire con l'aiuto delle forze dell'ordine per liberarsi di Orhan. La dottoressa Ersadi, invece, scoprirà di attendere un secondo bambino.

Tahir ha uno scontro con Orhan

Le anticipazioni rivelano che Farah (Demet Ozdemir) troverà le prove decisive per incastrare Gonul (Derya Pınar Ak) e Bade di omicidio. La protagonista sorprenderà tutti con una scelta inaspettata quando deciderà distruggere le piste. La dottoressa iraniana vorrà mettersi alle spalle sofferenze e paure, scegliendo una vita libera e sicura per suo figlio Kerim.

Allo stesso tempo, Tahir partirà all'attacco di Orhan, il vero responsabile degli omicidi. Il criminale giocherà l'ultima carta per incastrare l'uomo e mettere così fine alla scia di dolore e violenza. Tahir avrà un violento scontro con Orhan dove lui sembrerà avere la peggio. Tutti quanti crederanno che il criminale sia morto, compreso sua moglie che sarà dilaniata dal dolore.

Farah scopre di attendere un secondo bambino

Le anticipazioni rivelano che Tahir fingerà la sua morte con l'aiuto delle forze dell'ordine. Il criminale entrerà nel programma protezione testimoni per incastrare Orhan e liberare per sempre Farah e la sua famiglia dai problemi. Tahir ricomparirà vivo e vegeto mentre sua moglie scoprirà di essere in attesa di un secondo bambino.

In questa circostanza, la protagonista riceverà una lettera che le ridarà fiducia in un futuro felice. Io sono Farah terminerà con la coppia lontana da Istanbul. I due ricominceranno a vivere in un ambiente sereno insieme al piccolo Kerim, finalmente guarito dai suoi problemi di salute.

Ersadi ha preso le distanze da Tahir

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda a fine dicembre su Canale 5, Mehmet si è ritirato dal caso dell'omicidio di Alperen. Il pubblico ha scoperto la verità su quanto è accaduto ovvero che l'assassino del poliziotto non è altro che IIyas. Nel frattempo, Tahir e sua moglie hanno portato Kerim in ospedale per una visita di controllo. Mehmet si è presentato insieme a Sadullah, una figura chiave del passato del criminale.

Un flashback ha mostrato che Sadullah è stato un vero incubo per Tahir ai tempi del riformatorio. I due hanno dato vita ad un violento scontro nelle corsie dell'ospedale dove è partito un colpo di pistola che ha ferito di striscio Kerim, che indossava la tuta d'astronauta. La situazione ha profondamente turbato Farah Ersadi, che ha preso le distanze da Tahir. La donna ha accusato suo marito di aver messo in pericolo la vita di suo figlio.