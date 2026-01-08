Nelle puntate spagnole de La Promessa in onda ad inizio gennaio su La1 e tra un anno su Rete 4, Alonso respingerà la richiesta di Lorenzo di cacciare Curro dalla tenuta. Carlo, invece, ascolterà una conversazione di Maria Fernandez, scoprendo che attende un bambino da lui.

Alonso non vuole allontanare Curro dalla tenuta come richiesto da Lorenzo

Martina continuerà ad evitare Adriano per dare a Jacobo tutte le sue attenzioni. Curro capirà subito che la ragazza sta forzando il suo amore per il fidanzato. L'ex baronetto affronterà la cugina di Catalina, la quale gli confiderà di aver baciato un altro uomo. Il lacchè incoraggerà Martina a parlare con il suo fidanzato di quello che è successo con Adriano.

Dopo una lunga riflessione, la ragazza deciderà di essere sincera con Jacobo, ammettendo il suo tradimento.

Nel frattempo, Lorenzo affronterà nuovamente Alonso per chiedergli di cacciare Curro da La Promessa ma lui rifiuterà di eseguire la richiesta. Allo stesso tempo, l'ex baronetto farà visita ad Angela nella sua stanza dove si confronteranno sulle difficoltà che stanno attraversando in seguito al ritorno alla tenuta. Curro chiederà poi perdono a Pia per averle sparato quando è andata a trovarlo nella capanna abbandonata. I due riusciranno a fare pace.

Carlo scopre che Maria aspetta un bambino da lui

Nell'area di servizio, Cristobal troverà Teresa in lacrime dopo aver condiviso un momento con i suoi colleghi.

La governante affermerà di sentirsi sola dopo essere stata rifiutata da quelli che un tempo considerava i suoi amici. Maria, invece, rivelerà a Pia di voler informare Carlo di essere in attesa di un bambino durante una passeggiata nel bosco. La domestica sarà all'oscuro di essere spiata proprio dal padre del bebè che attende. Carlo annullerà la gita fuori dalla tenuta, scatenando il disappunto di Maria che sarà all'oscuro della verità appena scoperta da lui.

Leocadia ha ordinato a Curro di stare lontano da Angela

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa trasmesse ad inizio gennaio su Rete 4, Ricardo ha accettato di accompagnare Ana in comune per firmare dei fogli. La donna ha messo nei guai il marito dopo aver scelto di trasferirsi ufficialmente nel marchesato.

Leocadia, invece, ha deciso di lasciare il palazzo insieme a sua figlia Angela per allontanarla da Curro, di cui si è innamorata. La nobildonna inoltre è apparsa furiosa con Alonso, ritenuto responsabile del ritorno dell'ex baronetto alla tenuta. La darklady ha aggredito Curro, intimandogli di stare lontano da Angela. Quest'ultima ha cercato in ogni modo di avere dei contatti col giovane prima della partenza.