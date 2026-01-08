Nelle puntate turche de La forza di una donna in onda a breve su Canale 5, Hatice finirà in terapia intensiva dopo essere rimasta vittima di un grave incidente stradale. La donna farà in tempo a chiedere a Enver di prendersi cura di Sirin prima di chiudere gli occhi per sempre.

Hatice finisce in terapia intensiva dopo un incidente stradale

Bahar avrà un malore in strada, Arif e Hatice preoccupati decideranno di portare la donna in ospedale per paura che abbia avuto una ricaduta dell'anemia aplastica di cui è stata affetta in passato. Sarp, a questo punto, accompagnerà i tre in ospedale.

Durante il tragitto, Arif urterà un automobile ferma al semaforo rosso. L'auto dell'uomo con a bordo Bahar, Sarp e Hatice verrà investita da un camion che li provocherà drammatiche conseguenze. Arif se la caverà con qualche graffio mentre Sarp e la moglie di Enver risulteranno essere quelli più gravi. I due verranno ricoverati in terapia intensiva. In questa circostanza, Hatice verrà sottoposta ad una delicata operazione in seguito ad un attacco di cuore.

Hatice chiede a Enver di prendersi cura di Sirin

Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che la madre di Bahar riprenderà brevemente i sensi, riuscendo a parlare con suo marito Enver. Hatice confiderà al sarto di sentire che le sue forze la stanno lasciando e lo supplicherà di prendersi cura di Sirin, mentalmente instabile e più debole rispetto a Bahar.

Enver si rifiuterà di credere che sua moglie stia per lasciarlo. Le paure dell'uomo diventeranno certezze quando Hatice morirà in seguito ad un nuovo malore. Sarp rimarrà attonito di fronte alla perdita della suocera. La morte tragica sconvolgerà tutti i personaggi della dizi turca a partire da Sirin, che confiderà a Bahar di aver mentito circa la sua relazione col cognato.

La madre di Emre ha licenziato Hatice e Bahar dalla caffetteria

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda ad inizio gennaio su Canale 5, Sarp ha preso in affitto l'abitazione posta sopra quella di Bahar, firmando il contratto con Yusuf. L'uomo ha sistemato la dimora in fretta e furia durante la notte per fare una sorpresa ai figli la mattina successiva.

Bahar e Arif hanno reagito male a tale novità. Il barista ha chiesto a Sarp di lasciare l'appartamento ma lui ha respinto la richiesta. Arif ha incaricato Kismet di recidere il contratto del rivale per poi scoprire che è stato legalmente registrato.

La madre di Emre, intanto, ha raggiunto la caffetteria dove ha licenziato Hatice e Bahar, ritenendole complici di Ceyda. La moglie di Enver non ha voluto che suo marito lo venisse a scoprire da Sirin.