Eduardo si candiderà come uomo delle pulizie a Palazzo Palladini nelle puntate di Un posto al sole dal 29 dicembre al 2 gennaio.

Le anticipazioni rivelano che saranno Rosa e Clara a spingere Eduardo verso il colloquio con Raffaele. Lui andrà controvoglia a parlare con il portiere e i suoi modi arroganti metteranno in serio imbarazzo sua moglie e sua sorella.

Sensi di colpa per Eduardo a Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Eduardo sarà sempre più protagonista nelle prossime puntate. Sabbiese si lascerà travolgere ancora dalla passione per Stella, ma durante uno dei loro incontri accadrà qualcosa che lo farà riflettere.

Mentre si troverà con la sua amante in un momento di passione, Eduardo lascerà cadere una foto incorniciata di lui con Clara e questo gli farà ricordare l'importanza della famiglia. L'uomo, in preda ai sensi di colpa, chiederà subito a Stella di andare via, ma lei non vorrà saperne. La donna proverà a sedurre nuovamente Eduardo che però sarà irremovibile: nonostante la forte attrazione riuscirà a resistere e a separarsi da Stella. La confusione di Eduardo non sarà solo sul piano sentimentale: anche il lavoro sarà un grande problema per lui. Sempre più frustrato a causa della sua disoccupazione, Eduardo riceverà da Rosa una proposta che non potrà rifiutare. La donna chiederà a suo fratello di sostenere un colloquio come uomo delle pulizie a Palazzo Palladini.

La proposta di Rosa e Clara non piacerà a Eduardo

Nelle puntate di Un posto al sole dal 29 dicembre al 2 gennaio, Eduardo non sarà affatto felice della prospettiva che gli suggerirà Rosa. Quest'ultima e Clara spingeranno Sabbiese a sostenere il colloquio con Raffaele ma lui sarà piuttosto perplesso. Si tratterebbe di un lavoro di due giorni a settimana per lavare le scale e a Eduardo sembrerà ridicolo pensare ad una selezione per questo posto. L'uomo si lascerà convincere da Rosa e Clara, ma quando andrà a parlare con Raffaele avrà dei modi arroganti che metteranno in forte imbarazzo le due donne. Nel frattempo, Stella dovrà affrontare la difficile situazione in famiglia: lo zio Rino le chiederà di lasciare Eduardo.

L'uomo, infatti, non tollererà la vicinanza di Sabbiese a Damiano perché questo potrebbe creare problemi alla sua attività di ricettatore.

Eduardo si sente frustrato e confuso

Eduardo è innamorato di Clara sin dalla sua adolescenza e ha lottato per poter stare con lei. Nella scorsa stagione di Un posto al sole, L'uomo sembrava aver trovato finalmente la felicità sposando la donna dei suoi sogni, eppure tutto è cambiato all'improvviso. Quando Eduardo e Clara sono tornati a Napoli per il processo sono iniziati i problemi. Lui, infatti, non sopporta l'idea di non contribuire alle spese della famiglia e sa che a Napoli ha poche prospettive. Clara, invece, è felice di riprendere il suo lavoro al centro di Giulia.

Il pessimo umore di Eduardo ha creato diverse tensioni all'interno della coppia, ma a peggiorare la crisi è stato l'arrivo di Stella. Quest'ultima è comparsa all'improvviso nella vita di Eduardo e l'attrazione è stata inevitabile. Clara non sospetta di nulla, ma Damiano sa che il suo amico ha tradito la moglie.