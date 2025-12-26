Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che la dottoressa Ersadi si introdurrà nell'ufficio di Ali Galip per nascondere una cimice. In questa circostanza, la protagonista udirà una conversazione dove verrà fuori che Akinci è l'assassino dei genitori di Tahir (Engin Akyürek).

Ali Galip ha ucciso i genitori di Tahir

Bade comunicherà a Mehmet (Fırat Tanış) che è stato Ali Galip a uccidere il donatore di midollo osseo di Kerim. Il commissario deciderà di raccontare tutto a Farah (Demet Ozdemir), tradendo il silenzio che aveva chiesto Bade.

L'uomo pregherà la protagonista di denunciare Ali Galip per l'omicidio commesso. La dottoressa furiosa accetterà di collaborazione con Mehmet, introducendosi in casa Akinci per mettere una microspia nascosta in una penna. Ersadi farà una clamorosa scoperta dopo essere rimasta bloccata nell'ufficio di Ali Galip. La donna ascolterà una conversazione dove Vera dirà al marito che non gli conviene che Tahir scopra che trent'anni prima aveva ucciso i suoi genitori. Le parole lasceranno attonita la protagonista, la quale riuscirà a piazzare la cimice appena la coppia andrà via. Farah deciderà di tenere la scoperta per sé, preferendo confessare a Tahir di essere innamorata di lui.

Farah e suo marito fanno l'amore per la prima volta

Le anticipazioni rivelano che la dottoressa e il criminale si avvicineranno sempre di più, finendo per fare l'amore per la prima volta. Il mattino dopo, Farah proporrà a Tahir di trasferirsi all'estero per lasciarsi alle spalle la scia di dolore. Le cose si complicheranno quando l'uomo confiderà alla donna di aver scoperto che il suo primo marito è ancora vivo e che ha avuto altri figli che potrebbero risultare compatibili per la donazione di midollo osseo per Kerim. La protagonista apparirà terrorizzata dalla possibilità d'incontrare l'ex coniuge, definendolo un uomo molto spietato. Tahir prometterà a Farah di proteggerla, andando incontro ad un'amara sorpresa.

Tahir ha provato a togliersi la vita ma è stato fermato da Mehmet

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda a fine dicembre su Canale 5, Tahir ha trovato riparo in una vecchia casa abbandonata dopo aver avuto un litigio con Farah a causa di un vecchio nemico. Il criminale ha deciso di togliersi la vita ma Mehmet è giunto appena in tempo per farlo desistere dal suo piano. Farah, intanto, ha ricevuto la visita dei funzionari dell'ufficio immigrazione, intenzionati a farle alcune domande sul matrimonio col marito. La protagonista ha chiamato Bade per un consulto, temendo di essere stata scoperta.