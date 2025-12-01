Novità importante nel palinsesto di Canale 5: da lunedì 1° dicembre la soap turca La forza di una donna non avrà più un solo episodio pomeridiano, ma sarà proposta con un doppio appuntamento quotidiano. Oltre al consueto episodio in onda dalle 16:05 alle 16:25, ci sarà infatti una seconda puntata programmata con orario variabile, subito dopo la conclusione della trasmissione di Gianluigi Nuzzi, con inizio variabile, fra le 18:05 e le 18:35 circa.

La forza di una donna ha un appuntamento in più dopo Dentro la notizia

La programmazione di Canale 5 si arricchisce con una scelta che punta a fidelizzare ancora di più il pubblico.

La Forza di una donna sarà trasmessa in due parti: la prima nel consueto orario pomeridiano, dalle 16:05 alle 16:25, e la seconda subito dopo il termine della trasmissione Dentro la notizia, condotta da Gianluigi Nuzzi, quando poi prenderà il via il programma di Paolo Bonolis. L'orario del secondo appuntamento è variabile, fra le 18:05 e le 18:35 circa. Questo nuovo assetto consente agli spettatori di immergersi più a lungo nelle emozioni e nei colpi di scena della soap, che ha già conquistato una fetta consistente di telespettatori italiani grazie alle vicende di Bahar e della sua famiglia.

La guida TV Mediaset conferma i nuovi orari

Secondo la guida TV Mediaset, il doppio appuntamento di La forza di una donna sarà collocato nel pomeriggio di Canale 5, andando a occupare due slot.

La programmazione dalle 16:05 alle 16:25 resterà invariata, mentre il secondo episodio sarà trasmesso subito dopo la fine della trasmissione Dentro la notizia. L’orario di inizio della soap turca varierà in base alla conclusione del programma condotto da Gianluigi Nuzzi: lunedì 1° dicembre le vicende di Bahar partiranno alle 18:05, martedì 2 dicembre alle 18:35 e mercoledì 3 dicembre alle 18:30. In questo modo, la serie si ritaglierà uno spazio più ampio e continuativo nel palinsesto pomeridiano di Canale 5.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Bahar ha tentato di fuggire con Arif

Nelle precedenti puntate de La Forza di una donna, andate in onda su Canale 5, Bahar si è messa in contatto con Arif, chiedendogli di aiutarla a scappare dal nascondiglio dove vive con Sarp e Piril.

La donna ha avvisato i suoi bambini: a Nisan ha svelato la verità, mentre al piccolo Doruk ha spiegato che avrebbero dovuto fare un gioco senza farsi notare da nessuno. Nel cuore della notte, Bahar ha quindi preparato i figli per raggiungere l’auto di Arif all’esterno. Tuttavia, Sarp e i suoi uomini si sono accorti del tentativo e hanno impedito alla donna di fuggire con i bambini. Doruk, vedendo suo padre, è corso tra le sue braccia e il piano di fuga è così definitivamente saltato. Nel frattempo, Ender ha trovato un nuovo lavoro, ma ha nascosto ad Hatice la verità sul suo impiego.