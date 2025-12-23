Piril gelerà Suat alla festa dei gemelli nelle puntate de La forza di una donna dal 29 dicembre al 3 gennaio: "Ho inviato le foto a Bahar".

Le anticipazioni tv rivelano che alla festa di Ali e Omer ci sarà molta agitazione perché Suat farà di tutto per impedire a Bahar di vedere il suo telefono. La notizia del messaggio arriverà anche a Sarp che con l'aiuto di Munir proverà a sottrarre il telefono a sua moglie. Bahar, intanto, sarà decisa a tornare a Tarlabasi e separarsi definitivamente da Sarp.

Bahar alla festa di Piril: tensione a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la convivenza tra Bahar e Sarp continuerà ad illudere i bambini. Nisan e Doruk saranno entusiasti di vedere i propri genitori insieme e anche se Bahar li avvertirà del prossime trasferimento del padre non prenderanno ini considerazione l'idea. Sarp sfrutterà questa occasione per tentare di avere da Bahar un'altra possibilità per il bene dei bambini, ma la donna sembrerà non volerne sapere. A creare una situazione favorevole per Sarp sarà l'arrivo di un invito da parte di Ali e Omer che inviteranno Nisan e Doruk al loro compleanno. L'uomo chiederà a Bahar di accompagnarlo e i bambini lo appoggeranno fino a convincere la mamma.

Piril penserà di mettere in difficoltà la sua rivale con un ambiente raffinato e invitati di un certo livello. Bahar, però, sarà all'altezza della situazione e indosserà un abito elegante che lascerà tutti a bocca aperta. Vedere Sarp sempre più vicino a sua moglie provocherà una gelosia incontrollabile in Piril che non ne potrà più e invierà a Bahar le foto di suo marito con Sirin. "Ho inviato le foto a Bahar", dirà a Suat, "Quelle immagini ora sono sul suo telefono".

Sarp non sarà disposto a rinunciare alla sua famiglia

Nelle puntate de La forza di una donna dal 29 dicembre al 3 gennaio, Suat farà di tutto per impedire a Bahar di vedere il suo telefono. L'uomo ordinerà a Munir di perdere il cellulare e poco dopo la guardia del corpo avviserà anche Sarp.

Quest'ultimo proverà a distrarre sua moglie per appropriarsi del dispositivo ed impedire che veda quelle immagini. Una volta tornati a casa, Sarp inviterà Bahar ad uscire con lui e le chiederà ancora un'altra possibilità. La donna, invece, avrà un'idea del tutto diversa: "Dobbiamo parlare con i bambini e dire loro che torniamo alla vita normale". Bahar avrà intenzione di tornare a Tarlabasi e separarsi definitivamente da Sarp. Quest'ultimo non sarà disposto a perdere tanto facilmente.

Bahar ha deciso di non tornare con Sarp

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Sarp è andato a stare da Hatice e Enver perché lui e Bahar sono stati liberati da Nezir in piena notte. La sistemazione di una sera, però, si è prolungata per diversi giorni e ha creato nei bambini una certa idea di stabilità.

Nisan piange appena si prova a dire che Sarp deve cercarsi un'altra casa e Doruk è al settimo cielo appena vede suo padre. Per Bahar non è affatto facile gestire tutto questo, perché sa che i bambini si stanno confondendo ancora di più le idee. La donna non vuole più vivere con Sarp perché si è accorta di non provare per lui gli stessi sentimenti di una volta.