Hatice scoprirà che Enver le ha mentito e che lavora dal fruttivendolo di nascosto nella puntata de La forza di una donna di giovedì 11 dicembre.

Le anticipazioni rivelano che Hatice saprà dalla sua amica del lavoro di Enver e andrà a constatare la cosa con i suoi occhi. Quando vedrà suo marito caricare le cassette di frutta, nonostante i suoi problemi di salute, Hatice non si arrabbierà. Lo abbraccerà con affetto, riconoscendo di avere accanto un grande uomo.

Incontro indesiderato a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che il segreto di Enver avrà i giorni contati.

Dopo aver visto Sirin sul posto di lavoro, Enver incontrerà anche un'amica di Hatice, Neziha, proprio mentre sarà intento a sistemare la frutta sul banco del fruttivendolo. La donna, stupita di vederlo in quel posto, gli chiederà subito cosa stia facendo, ma lui le risponderà che vuole fare acquisti. "Preferisco scegliere la verdura con le mie mani", dirà, spiegando che quello è uno dei negozi migliori della città. L'amica di Hatice, però, non potrà fare a meno di notare che Enver indossa un grembiule e i suoi sospetti cresceranno. L'uomo le dirà che sua moglie è molto meticolosa e che preferisce non sporcarsi mentre fa acquisti. Per rendere tutto più credibile, Enver toglierà il grembiule, dirà velocemente al suo capo che deve allontanarsi e farà finta di andare via.

Neziha resterà in quel negozio e vedrà una delle clienti chiedere di Enver. A quel punto non avrà più dubbi: capirà che sta lavorando presso il fruttivendolo. Il giorno dopo, la donna incontrerà Hatice nel quartiere e le dirà che le dispiace per Enver, costretto a lavorare in un negozio di frutta.

L'amica di Hatice scoprirà il nuovo lavoro Enver

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 11 dicembre, Neziha rivelerà a Hatice il segreto di Enver, dopo averlo visto lavorare come assistente del fruttivendolo. Hatice sarà perplessa, ma non dirà nulla alla sua amica. Al contrario, visto che lei tornerà dalle parti del fruttivendolo, Hatice le chiederà di fare la strada insieme perché deve acquistare ancora qualcosa.

Quando le due amiche saranno vicine al negozio, Hatice vedrà con i suoi occhi Enver caricare le cassette di frutta e resterà senza parole. Neziha capirà di aver fatto una gaffe e che la sua amica non sapeva nulla del lavoro di suo marito. Enver e Hatice si guarderanno a lungo, poi si avvicineranno e si lasceranno andare a un forte abbraccio in cui trasparirà tutto il loro amore. "Scusami", dirà l'uomo alla moglie, che non potrà fare altro che riconoscere in lui un grande uomo, disposto a fare tutto per la famiglia.

Enver e la sua famiglia si sono rimboccati le maniche

Nelle scorse puntate de La forza di una donna, Enver e la sua famiglia hanno avuto seri problemi economici. Hatice aveva perso il lavoro da diverso tempo ed Enver non riusciva più a ingranare con la sartoria.

I due si sono rimboccati le maniche e dopo aver costretto Sirin a lavorare in un negozio di tessuti hanno cercato qualcosa anche per loro. Hatice è stata assunta da Emre con Ceyda al locale visto che Bahar si trova ancora con Sarp, mentre Enver si è messo a chiedere a tutti i negozi della zona se avessero bisogno di aiuto. L'uomo, scoraggiato, ha capito che tutti cercavano apprendisti e lui era troppo adulto per essere assunto. L'unico che ha accettato Enver è stato un fruttivendolo che, non essendo del tutto lucido, pensa che lui sia un ragazzino. Il lavoro, troppo pesante per Enver, che è malato di cuore, non sarebbe mai stato approvato da Hatice e per questo lui le ha mentito. L'uomo ha raccontato alla sua famiglia che stava lavorando per un medico.