Il medico riporterà la speranza a Manuel e Curro nella puntata de La Promessa di giovedì 18 dicembre: "Tuo figlio è vivo, se continua così Jana ce la farà".

Le anticipazioni rivelano che Manuel e Curro si abbracceranno e piangeranno di gioia per quella speranza, seppur ancora fragile, che il medico offrirà loro. La bella notizia arriverà anche in cucina e Simona e gli altri torneranno a sorridere. Nel frattempo, Burdina interrogherà ogni abitante della tenuta, servitù e nobili.

L'attesa per le condizioni di Jana dopo l'agguato

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che le condizioni di Jana terranno con il fiato sospeso i De Lujan e la servitù.

Maria, in preda alla disperazione, potrà contare sul sostegno di don Samuel, che la aiuterà a pregare e a rendere meno dolorosa l'attesa. Manuel e Curro resteranno al capezzale della ragazza e parleranno di quello che è accaduto poche ore prima dell'agguato. Il signorino spiegherà a suo fratello che Jana voleva andare alla polizia e aspettava il suo ritorno perché voleva che l'accompagnasse suo marito. Manuel non potrà che scoppiare a piangere, sentendosi in colpa per la sua assenza, ma Curro lo consolerà dicendogli che non avrebbe potuto impedire all'aggressore di colpirla. I due fratelli attenderanno l'esito di una seconda visita del medico, visto che al primo soccorso non aveva lasciato presagire nulla di buono.

Il medico, che in un primo momento aveva lasciato poche speranze dicendo che non sentiva neanche il battito del bambino, riporterà un po' di ottimismo. Manuel e Curro saranno molto felici di sentire il secondo parere del medico: "Jana è forte e suo figlio è vivo. Visto che ha superato la notte, se continua a lottare così ce la farà".

Burdina interrogherà tutti gli abitanti de La Promessa

Nella puntata de La Promessa di giovedì 18 dicembre, Manuel e Curro si abbracceranno e questa volta piangeranno di gioia. Anche se la speranza sarà ancora debole, la situazione di Jana inizierà a migliorare: con tutta la prudenza del caso, il medico dirà che bisognerà solo aspettare. La splendida notizia arriverà anche in cucina: Simona, Lope e Maria torneranno a sorridere.

Nel frattempo, Burdina si darà da fare per scoprire chi abbia colpito Jana: sarà chiaro a tutti che l'aggressore si trovi ancora ne La Promessa. Il sergente interrogherà tutti i membri della servitù e tutta la famiglia De Lujan, concentrandosi sul cambio di vita che Jana ha fatto sposando Manuel. Secondo Burdina qualcuno avrebbe potuto agire per invidia della collega oppure perché non sopportava che Jana entrasse a far parte della famiglia.

Il ritrovamento di Jana e la disperazione di Manuel e Curro

Nelle puntate precedenti de La Promessa, Manuel è tornato dal suo viaggio ed è andato subito da sua moglie per darle dei fiori. Il marchesino, però, ha avuto un'amara sorpresa: Jana era in fin di vita, con una grossa ferita da arma da fuoco.

In lacrime, Manuel è corso a chiedere aiuto e Curro e Angela hanno provveduto a prestare i primi soccorsi alla giovane marchesina. Il medico è arrivato poco dopo e ha informato la famiglia della gravità della situazione: nessun organo vitale era stato compromesso. Il dottore tuttavia ha dato subito a Manuel una pessima notizia: il battito del bambino era assente e Jana aveva perso troppo sangue.