La famiglia di Cruz sarà sconvolta dall'ennesimo scandalo nella puntata de La Promessa di giovedì 18 dicembre. I giornali titoleranno: "Figlio illegittimo al palazzo De Lujan", riferendosi a Curro.

Le anticipazioni rivelano che i giornalisti pubblicheranno che Curro è il figlio illegittimo del marchese e di Dolores, una delle donne che lavoravano nel palazzo. Nell'articolo, inoltre, si ipotizzerà che Jana sia la sorella di Curro. Alonso sarà disperato per quello che potrebbe accadere al marchesato dopo questa notizia, ma Curro giurerà di non aver parlato a nessuno del loro legame.

Il cauto ottimismo per Jana e il bimbo che ha in grembo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che non ci sarà pace per Cruz e la sua famiglia. Burdina sarà impegnato a interrogare tutti i membri della famiglia e della servitù sul tentato omicidio di Jana, mentre quest'ultima sarà in gravi condizioni. Dopo averla visitata una seconda volta, il medico sarà cautamente ottimista e darà a Manuel una bella notizia: "Tuo figlio è vivo e Jana ce la farà". La splendida novità coinvolgerà tutti gli ex colleghi di Jana, che con Manuel e Curro faranno i salti di gioia e torneranno a sperare. A rovinare l'atmosfera, però, arriverà l'ennesimo scandalo per La Promessa e questa volta sarà Romulo a scoprirlo per primo.

Il maggiordomo si troverà nel suo ufficio con Ricardo quando, come di consueto, arriverà il giornale. Romulo vedrà in prima pagina un titolo che lo lascerà senza fiato: "Figlio illegittimo al palazzo De Lujan". Il maggiordomo ne parlerà con il suo collega e in poco tempo la notizia raggiungerà le cucine. Lope dirà a Simona e Candela che ha letto che Curro non è il nipote di Alonso, ma suo figlio. Il cuoco, inoltre, aggiungerà che, secondo i giornalisti, Cruz lo ha sempre saputo.

La verità di Curro sulla bocca di tutti

Nella puntata de La Promessa di giovedì 18 dicembre, Lope racconterà a Simona e Candela quello che ha letto: "Curro è il figlio di Dolores, la domestica che scomparve molti anni fa".

Simona ricorderà quella donna, ma Lope lascerà tutti senza parole dicendo che sui giornali si ipotizza che l'altra figlia di Dolores sia Jana. Nel frattempo, Curro andrà ad abbracciare Alonso dicendogli che Jana sta riprendendo le forze. Subito dopo, il signorino metterà suo padre al corrente della notizia appena uscita sui giornali. Curro terrà a precisare di non aver parlato con nessuno del loro legame. Successivamente, il ragazzo andrà in cucina per comunicare a tutta la servitù che suo padre è Alonso e sua sorella è Jana.

Chi è stato a parlare con i giornalisti?

La verità sulle origini di Curro non è conosciuta da molte persone a La Promessa. A parte Manuel e Alonso, solo Leocadia sa la storia di Jana e Curro.

A parlarne con la donna è stata la stessa Jana che ingenuamente si è fidata di lei e le ha detto che sua madre era Dolores. Anche questa volta, quindi, Leocadia muove i fili che tengono la famiglia De Lujan con il fiato sospeso e nessuno sospetta di lei. Con questa mossa, la donna manderà definitivamente in rovina la famiglia di Cruz, già in grave crisi, e si assicurerà un posto d'onore al palazzo.