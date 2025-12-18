Le trame delle puntate spagnole de La Promessa, in programma nelle prossime settimane su Rete 4, rivelano che Manuel (Arturo Garcia Sancho) farà perdere le proprie tracce in seguito alla drammatica perdita di sua moglie, Jana. Alonso apparirà molto preoccupato per l'assenza di suo figlio e, per questo motivo, si metterà alla ricerca del suo nascondiglio , anche grazie all'aiuto di Leocadia.

Manuel trova riparo a casa di Antonio e Nica dopo la morte di Jana

Manuel starà per qualche tempo a casa di Antonio e Nica, due anziani che aveva conosciuto durante il viaggio di nozze trascorso con la povera Jana.

La coppia apparirà particolarmente scossa dalla notizia riguardante il decesso della giovane e, per questa ragione, daranno tutto il loro sostegno al marchesino. Antonio e Nica rimarranno senza parole quando scopriranno che Cruz avrebbe posto fine alla vita della nuora e a quella del bambino che attendeva. La coppia deciderà di trattare il vedovo come se fosse suo figlio, infondendogli tutto l'affetto necessario per superare il terribile lutto. Nel frattempo, a La Promessa, Alonso si preoccuperà moltissimo per l'assenza di Manuel, credendo che abbia raggiunto l'Italia, mèta che si era proposto di raggiungere prima della morte di Jana.

Leocadia pensa che il figlio di Alonso si trovi in Italia ma poi ritratta tutto

Gli spoiler rivelano che Leocadia interverrà nella situazione, dando il suo contribuito per ritrovare Manuel. La donna informerà Alonso che suo figlio potrebbe trovarsi in Italia dopo averlo saputo da alcuni amici in comune con Pedro, l'imprenditore che gli aveva proposto un lavoro a Milano.

Qualche tempo dopo, però, la dark lady ritratterà la sua versione davanti ad Alonso. Il marchese non ne sarà affatto sollevato, anzi crederà che suo figlio sia rimasto bloccato nel conflitto mondiale. Nel contempo, Manuel ringrazierà Antonio e Nica per essergli stati vicini in questo momento e riacceso una piccola speranza sul suo futuro.

Simona molto colpita dalla vicenda riguardante Jana

Nelle scorse puntate de La Promessa andate in onda a dicembre su Canale 5, Jana venne gravemente ferita all'addome. Manuel ha sperato fino all'ultimo che sua moglie potesse riprendersi e salvare la propria vita. Angela ha avuto l'ingrato compito di informare i domestici di quanto accaduto a Jana. Lope, Simona e Candela sono rimasti molto colpiti e si sono domandati chi possa aver fatto del male alla giovane. Maria, invece, è corsa da Jana per starle vicino ma Romulo le ha impedito di salire ai piani alti senza alcun permesso. Padre Samuel ha cercato di consolare la domestica. In questa circostanza, Maria ha chiesto al prelato di non abbandonare la tenuta.