La trama dell'episodio finale de La notte nel cuore in onda in prima visione su Canale 5 racconta che Cihan farà scudo con il proprio corpo per proteggere Melek rimasta coinvolta in una rapina. Tahsin e Sumru, invece, diventeranno marito e moglie per la gioia di parenti ed amici.

Cihan salva Melek da un gruppo di malviventi

Harika confiderà alla madre che Perihan ha aperto un'agenzia di viaggi. Sumru organizzerà un piano per far allontanare la donna dalla città. La madre di Melek raggiungerà l'aeroporto dove affronterà Perihan senza pietà. Sumru riuscirà a mandar via la donna per affidare la sua attività a Bunyamin.

Melek, nel frattempo, andrà in gioielleria per comprare un regalo per sua madre prossima alle nozze. Cihan pedinerà sua moglie con l'intenzione di chiederle perdono. In questa circostanza, un gruppo di malviventi farà il suo ingresso nel negozio seminando il panico tra la clientela. Cihan farà scudo con il proprio corpo per proteggere Melek. Il gesto d'altruismo avrà conseguenze drammatiche poiché il giovane verrà colpito da un proiettile al petto, facendolo crollare tra le braccia della moglie. Cihan verrà portato in ospedale dove i medici si riserveranno la prognosi. Melek sarà travolta dai sensi di colpa e, per questo motivo, darà una seconda chance al marito.

Tahsin e Sumru si sposano

Le anticipazioni rivelano che Tahsin e Sumru diventeranno marito e moglie in una cerimonia dove sarà presente Melek.

In questa circostanza, la sorella di Nuh accuserà le prime contrazioni e la rottura delle acque: verrà immediatamente portata in ospedale dove darà alla luce una bambina di nome Zuhal in onore della defunta suocera. L'arrivo della neonata rappresenterà il simbolo di una nuova vita che sta per sbocciare mentre tutti si riuniranno nella clinica.

Canan è riuscita a recuperare i soldi che le aveva sottratto Halil

Nel frattempo, nelle scorse puntate de La notte nel cuore andate in onda a dicembre su Canale 5, Canan è riuscita a recuperare il denaro che le aveva sottratto Halil. Perihan, invece, ha voluto incontrare Nuh ma è stata cacciata da Harika. Allo stesso tempo, Tahsin e Sumru hanno proposto al fratello di Melek e Sevilay di trasferirsi a villa Sansalan.

Turkan, Bunyamin ed Esat hanno rifiutato l'invito. Quest'ultimo ha poi cercato di fare pace con Esma ma lei ha confermato l'intenzione di divorziare.

Tahsin ha chiesto a Sumru di sposarlo durante le nozze di Nuh e Sevilay mentre Perihan ha cercato di conquistare Cihan, attirandolo in bagno. Melek è rimasta sconvolta da quanto visto, lasciando l'evento. Infine, Nazim ha riunito la famiglia perché i conti in Svizzera sono insufficienti per coprire i debiti di Samet.