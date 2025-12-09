Cruz e Petra tremeranno nella puntata de La Promessa di domenica 14 dicembre: "Jana sa che ho eliminato Tomas", dirà la marchesa alla governante, terrorizzata all'idea di finire in carcere.

Le anticipazioni rivelano che Jana metterà con le spalle al muro Cruz e le dirà che vuole chiamare la polizia per indagare sulla morte di Dolores, A preoccupare maggiormente, però, saranno le possibili indagini sul delitto di Tomas, commesso da Cruz con l'aiuto di Petra.

Il faccia a faccia di Leocadia e Cruz con Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana non avrà più intenzione di aspettare per scoprire la verità sulla scomparsa di sua madre.

A questo proposito, la ragazza tenderà una trappola a Cruz e Leocadia, combinando a loro insaputa un incontro a tre per scoprire chi delle due mente. La marchesa inizierà ad agitarsi, soprattutto quando Jana comunicherà a lei e Leocadia che si rivolgerà alla polizia per indagare sulla morte di sua madre, certa che si farà chiarezza nonostante i tanti anni passati. Cruz sarà a dir poco furiosa e rimprovererà sua nuora perché in questo modo scatenerebbe l'ennesimo scandalo per la famiglia. Leocadia, al contrario sarà tranquilla: "Non ho niente da nascondere".

Jana dovrà affrontare anche la rabbia di Lorenzo che la accuserà di aver rovinato la famiglia che l'ha accolta con tanta comprensione nonostante fosse solo una cameriera.

La tensione sarà alle stelle e Leocadia non esiterà a difendere Jana dall'aggressività di Lorenzo che sarà sul punto di colpirla di nuovo. A spaventare Cruz non sarà tanto la verità sulla morte di Dolores, quanto l'omicidio di Tomas di cui Jana la accuserà apertamente.

Le accuse di Jana sconvolgeranno tutti a La Promessa

Nella puntata de La Promessa di domenica 14 dicembre, Cruz andrà in ufficio da Petra per sfogarsi con lei. La marchesa confiderà alla governante quello che sta vivendo. "Jana è la figlia di Dolores", dirà, "è arrivata a La Promessa per scoprire chi ha ucciso sua madre e rapito suo fratello".

Petra sarà sconvolta da questa informazione: "Com'è possibile che sia viva?", si domanderà.

Cruz spiegherà che è stata la stessa Jana a confessare la sua vera identità e aggiungerà che adesso vuole rivolgersi alla polizia. Petra non sarà così preoccupata, perché ricorderà a Cruz che non passati troppi anni e sarebbe impossibile indagare su un caso così vecchio.

La marchesa, però, avrà ancora un'altra pessima notizia da darle: "Jana sa che ho eliminato Tomas". Questo cambierà l'umore di Petra che sarà terrorizzata, perché direttamente coinvolta nell'omicidio. Cruz e la governante si domanderanno cosa fare per impedire tutto questo, ma non avranno nessuna idea su come agire.

Chi ucciderà Jana?

Con questa puntata de La Promessa, Petra si aggiunge alla lista dei sospettati dell'omicidio di Jana, insieme a Lorenzo e Cruz.

Agli occhi dei telespettatori, infatti, anche la governante avrebbe tutti i motivi per volersi sbarazzare della ragazza. Petra, infatti, ha aiutato Cruz ad occultare il corpo di Tomas e finirebbe in carcere anche lei se dovesse emergere la verità sul delitto. La realtà dei fatti, tuttavia, è ben diversa da quello che sembra: ad architettare la fine di Jana è Leocadia che sta agendo alle spalle di tutti e sta lavorando per essere l'unica insospettabile. La donna, infatti, è sempre pronta ad aiutare Jana e a difenderla: questo fa di lei un'amica perfetta e nessuno oserà mai sospettare di lei.