Curro spiazzerà Alonso con la verità sulle sue origini nella puntata de La Promessa di sabato 13 dicembre: "Tu sei mio padre e Jana è mia sorella".

Le anticipazioni rivelano che Alonso si lascerà andare a un abbraccio emozionato con Curro: "Figlio mio", dirà tra le lacrime, felice di aver ritrovato quel bambino che credeva perso per sempre. Il marchese avrà molte domande sulla morte di Dolores e soprattutto non si spiegherà come mai Curro sua finito tra le braccia di Eugenia dopo il rapimento.

La minaccia di Curro diventerà realtà

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro non potrà rassegnarsi all'idea di sposare una donna che non ama.

A questo proposito, il ragazzo affronterà duramente la zia Cruz che ha architettato insieme a Lorenzo le nozze combinate per opporsi a questa decisione. La marchesa non prederà affatto sul serio la presa di posizione di Curro, tanto che si limiterà a deriderlo. Il signorino, tuttavia, si giocherà la sua carta più importante che farà tremare Cruz: "Dirò ad Alonso che è il mio vero padre", affermerà, "E sarà mia premura far emergere tutta la verità su quello che è accaduto a mia madre". Quella che sembrava solo una minaccia diventerà realtà poche ore dopo, quando Curro parlerà con Alonso per rivelargli tutto quello che ha scoperto insieme a Jana. Il marchese accoglierà il ragazzo nel suo studio e gli dirà che non ha ancora trovato una soluzione valida per risollevare le finanze della famiglia.

"Non sono qui per questo", risponderà Curro, "Ma per dirti qualcosa che avresti dovuto sapere molto tempo fa". Il giovane inizierà a ricordare ad Alonso il loro rapporto speciale, divenuto ancora più importante quando il marchese gli ha parlato del suo grande amore del passato: Dolores.

Curro sarà stanco di mentire con Alonso

Nella puntata de La Promessa in onda sabato 13 dicembre, Curro troverà il coraggio di dire al marchese che Dolores era sua madre. "Tu sei mio padre", dirà emozionato Curro, spiazzando totalmente Alonso. Quest'ultimo non potrà fare altro che lasciarsi andare ad un commosso abbraccio: "Figlio mio". Il marchese avrà moltissime domande per Curro che gli spiegherà di aver scoperto le sue vere origini quando Jana è arrivata al palazzo.

"Cosa c'entra Jana in tutto questo?" si domanderà Alonso che avrà subito la risposta da parte di Curro: "Lei è mia sorella, Mariana". Il marchese sarà senza parole, ma resterà ancora un grosso dubbio da risolvere: "Come hai fatto a finire tra le braccia di Eugenia?". Curro non potrà spiegare niente di più ad Alonso, ma a entrambi sarà chiaro che dietro a questa storia c'è qualcuno che ha agito con precisione e crudeltà.

Riepilogo: l'arrivo di Jana a La Promessa e l'incontro con suo fratello

Jana è arrivata a La Promessa all'inizio della prima stagione con un solo obiettivo: trovare l'assassino sua madre, un incappucciato che indossava un anello con lo stemma della tenuta. Tutto sembrava andare a gonfie vele, perché subito dopo essere stata assunta, Jana aveva trovato la disponibilità di Tomas, il figlio di Alonso, che le aveva assicurato di avere le risposte alle sue domande e gliele rivelate dette l'indomani.

Tutto però poi è cambiato nel giro di una notte, perché Cruz ha ucciso Tomas per impedirgli di parlare. A quel punto Jana è rimasta a La Promessa per portare avanti la sua missione e ha avuto anche la fortuna di ritrovare Marcos, il suo fratellino strappato alle braccia di sua madre poco prima della tragedia. Marcos è conosciuto da tutti come Curro, il figlio di Lorenzo e Eugenia, la sorella della marchesa.