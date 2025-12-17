Le anticipazioni spagnole de La Promessa pongono Jana al cuore di una verità destinata a sconvolgere gli equilibri della tenuta. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, la giovane diventerà il bersaglio di un piano crudele ideato da Leocadia, determinata a vendicarsi di Cruz e a farla finire dietro le sbarre. Nel corso delle confessioni emergerà che l’amica della marchesa è coinvolta in altri delitti: l’uccisione di Dolores, madre di Jana e amante di Alonso, e quella di Carmen, prima moglie del marchese. Entrambi i crimini furono compiuti da Leocadia su ordine di Cruz.

La vendetta di Leocadia contro Cruz

La fine di Jana verrà raccontata con toni ancora più drammatici. Delusa per non aver ricevuto alcun riconoscimento da Cruz dopo aver eseguito i suoi ordini, Leocadia deciderà di colpire indirettamente la marchesa. La protagonista cadrà così vittima di un piano spietato: Leocadia le sparerà e lascerà accanto al suo corpo un bottone appartenente a un abito di Cruz, così da far ricadere su di lei la responsabilità dell’omicidio. L’inganno porterà all’arresto della marchesa e getterà Manuel nello sconforto. L’erede del titolo, convinto della colpevolezza della madre, arriverà a pensare che Cruz abbia voluto liberarsi non solo di Jana, ma anche del bambino che portava in grembo.

I delitti di Carmen e Dolores compiuti da Leocadia su ordine di Cruz

Parallelamente, verranno finalmente chiariti i misteri legati alla scomparsa di Carmen e Dolores. In un confronto con Jana, Leocadia ripercorrerà i momenti che l’hanno spinta a compiere quei delitti. La donna confesserà di aver ucciso Carmen, prima moglie di Alonso, su ordine di Cruz, sperando di ottenere vantaggi che però non si concretizzeranno mai. Poco dopo, sarà la volta di Dolores, madre di Jana, anch’essa eliminata per volere della marchesa. Infine, Leocadia rivelerà alla giovane di aver affidato Curro, nato dalla relazione tra Dolores e Alonso, al barone De Linaja. È importante sottolineare che nelle puntate de La Promessa trasmesse in Italia l’addio a Jana, con la sua morte, è previsto già prima di Natale su Rete 4, mentre il movente e la confessione di Leocadia verranno svelati soltanto diversi mesi dopo, attraverso un flashback.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Ana ha schiaffeggiato Petra

Nelle puntate già trasmesse su Rete 4, Jana ha rivelato a Leocadia e a Cruz di essere la figlia di Dolores. Curro, a sua volta, si è presentato ad Alonso confessandogli di essere suo figlio, nato dalla relazione con l’ex domestica della tenuta. Catalina ha continuato a vivere da sola la sua gravidanza, senza informare Adriano di aspettare da lui due gemelli. Spazio anche alle vicende sentimentali di Angela e Curro, che hanno suggellato il loro nascente amore con il primo bacio. Maria e Samuel, invece, hanno iniziato a provare una forte attrazione reciproca, pur cercando di mantenere le distanze. Nel frattempo, il ritorno di Ana alla tenuta ha provocato tensioni tra alcuni inquilini del palazzo: da un lato Pia, gelosa dopo aver saputo che Ricardo si era scambiato un bacio con la moglie; dall’altro Petra, infastidita dalla presenza di Ana poiché ha sempre considerato Santos come un figlio.

La situazione è degenerata quando Ana si è presentata dalla governante ricordandole di essere l’unica madre di Santos e, poco dopo, ha schiaffeggiato Petra intimandole di stare alla larga da suo figlio. C’è stato anche spazio per le nuove macchinazioni ordite dal capitano Lorenzo De La Mata e da Cruz, che hanno organizzato un matrimonio combinato per Curro con una ragazza dell’alta nobiltà. Tuttavia, il fratello di Jana è venuto a conoscenza del piano architettato da sua zia e da colui che, almeno ufficialmente, è suo padre, e ha deciso di ribellarsi alla loro volontà.