Oggi, 11 dicembre, Pier Silvio Berlusconi ha incontrato la stampa parlando anche dei palinsesti Mediaset per l’inizio del 2026. La decisione definitiva non è ancora arrivata, ma il Grande Fratello dovrebbe tornare in primavera con un’edizione Vip guidata da Alfonso Signorini. L’Isola dei Famosi, invece, slitta al prossimo autunno o alla prima metà del 2027.

Le dichiarazioni sul futuro del Grande Fratello

Da settimane si vocifera che il Grande Fratello torni all'inizio del 2026 con un'edizione totalmente Vip, un cast composto da personaggi famosi e sotto la guida di Alfonso Signorini.

In queste ore, Pier Silvio Berlusconi ha confermato in parte queste indiscrezioni nel corso del tradizionale incontro con la stampa prima delle festività natalizie.

La decisione finale verrà presa nei prossimi giorni, ma sembra che il reality andrebbe verso la riconferma già a partire dalla primavera del 2026.

"Al momento è più sì che no, ma entro 10 giorni decideremo. Forse sarebbe giusto far riposare il GF, ma per rinnovare una macchina bisogna tenere alta la fiamma", ha spiegato Berlusconi prima di ufficializzare lo slittamento dell'altro reality di punta di Canale 5.

"L'Isola non è prevista in primavera. Tornerà o il prossimo autunno o la primavera dopo", ha dichiarato l'AD di Mediaset.

Indiscrezioni sui prossimi concorrenti del reality

A breve si saprà con certezza se il Grande Fratello tornerà in primavera (si parla di marzo come periodo ideale per il debutto su Canale 5), ma sul web sono già tanti i personaggi famosi che sono stati accostati all'edizione Vip prevista nel 2026.

Secondo rumor ancora tutti da verificare, nella casa più spiata d'Italia potrebbero trasferirsi: Anna La Rosa, Donatella Rettore, Walter Zenga, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri da Uomini e donne (non in coppia).

Visto che mancano un po' di mesi all'eventuale esordio del reality, è troppo presto per sapere quanti e quali Vip varcheranno la soglia della porta rossa.

Alfonso Signorini pronto a tornare alla conduzione

Sin da quando è stata annunciata Simona Ventura alla guida dell'attuale edizione del Grande Fratello (la finale andrà in onda in diretta lunedì 15 dicembre), si è detto e scritto che Alfonso Signorini si sarebbe preso solo una piccola pausa dal reality.

Nel caso i vertici di rete avessero riconfermato il format anche nel 2026, è sempre stato dato per scontato che a condurlo sarebbe stato Signorini e anche lui l'ha lasciato intendere in alcune interviste che ha rilasciato di recente per promuovere il suo libro intitolato Amami quanto io t'amo.