Da alcune ore su alcune pagine social si sta parlando molto dell'approccio che ha avuto Federico Mastrostefano con qualche dama del parterre, soprattutto di quando ha chiesto loro che taglia di seno portano o quando ha ammesso che solitamente è attratto da persone molto prosperose. Dopo aver visto la puntata di Uomini e donne del 10 dicembre, Agnese De Pasquale ha voluto punzecchiare il cavaliere chiedendo ironicamente che vengano forniti dettagli fisici anche sui signori del cast, a partire dai "centimetri" del loro cervello.

Le frecciatine a distanza di Agnese

Sono passate un paio di settimane da quando Agnese ha lasciato Uomini e donne in coppia con Roberto, ma i riflettori su di lei non si sono ancora spenti.

Ieri, 10 dicembre, la dama ha scelto di pubblicare una sua foto su Instagram e sotto ha scritto alcune frasi palesemente indirizzate a Federico e a quello che aveva detto nella puntata andata in onda quel giorno.

Sul web si è parlato molto del modo con il quale il cavaliere ha corteggiato Jennifer, a partire dalle domande che le ha fatto sulle sue forme o sul suo corpo in generale.

"Mi ha chiesto in privato la taglia di seno", ha raccontato la protagonista del trono Over davanti alle telecamere.

"Pensavo facesse piacere ad una donna.

Ti avevo scritto perché mi piaceva questa cosa di te, ora non mi piaci più perché sei pettegola", ha replicato Mastrostefano un po' stizzito.

Il commento sul comportamento di Federico a Uomini e donne

Al termine della puntata di Uomini e donne del 10 dicembre, Agnese ha voluto dire la sua su quello che ha detto Federico e l'ha fatto schierandosi con chi non ha trovato rispettoso il suo comportamento con le signore del parterre.

"Per la parità di genere... Se proprio vogliamo abbassarci a parlare di taglie, kg e misure, propongo che si forniscano i cm del cervello degli ometti vicino ai loro nomi, giusto per non andare a scatola chiusa. Con affetto, Agnese", ha scritto la protagonista del trono Over sul suo profilo Instagram.

Anche se non è mai stato nominato, il riferimento a Mastrostefano è palese e nei commenti che De Pasquale ha ricevuto c'è chi non ha gradito questo suo sfogo.

Le critiche dei follower

Sotto all'ultimo post di Agnese su Instagram, dunque, si possono trovare sia i commenti di chi è d'accordo con lei che quelli di chi è convinto che dovrebbe smetterla di punzecchiare Federico.

"Basta parlare di lui con quell'uomo che hai affianco", "Federico è troppo forte e tu ormai lo hai perso", "La lingua batte dove il dente duole", "Lascia perdere, viviti la tua storia", "Non capisco perché continui a menzionarlo", "Ti sei scansata un fosso", "Stai in fissa, e basta", "Ancora? Ma sei ossessionata", "Non dare spazio a chi non ti ha rispettata, goditi Roberto"; si legge sui social in queste ore.