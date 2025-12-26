Qualcuno proverà a togliere la vita a Curro nelle prossime puntate de La Promessa: il ragazzo avrà una brutta caduta dal cavallo a causa delle cinghie tagliate.

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo organizzerà un picnic con Leocadia, Jacobo e Angela e Curro sarà al centro dell'attenzione. Il Capitano ordinerà al valletto di cavalcare per far divertire Jacobo in una gara, ma Curro perderà il controllo e rischierà la vita. Più tardi il ragazzo capirà che qualcuno aveva assoldato un sicario che ha tagliato le cinghie del cavallo che ha montato.

Curro tornerà a La Promessa alla ricerca della verità

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro farà di tutto per trovare la verità sulla fine di Jana. Il ragazzo non si arrenderà di fronte a nessun ostacolo, neanche il ripudio da parte di Alonso. Curro andrà via dal palazzo per poco tempo, ma poi escogiterà un modo per tornare alla tenuta in modo tale da continuare le sue indagini osservando gli abitanti de La Promessa. Il giovane ripartirà dal dottor Gamarra, l'unico in grado di dirgli qualcosa sulle cause del decesso di Jana. Curro troverà una scusa per andare allo studio del medico e fargli qualche domanda, ma quello che scoprirà lo lascerà senza parole. quando tornerà al palazzo, Curro annuncerà a tutti che Gamarra è morto.

Il giovane spiegherà alla famiglia De Lujan che ha saputo che il dottore ha fatto un brutto incidente con l'auto. La visita di curro a Lujan insospettirà Lorenzo che chiederà al ragazzo perché sia andato a cercare Gamarra. Curro risponderà con sincerità, dicendo che ha dei dubbi sulla morte di Jana e che pensa che qualcuno abbia agito quando lei si stava riprendendo. Lorenzo non perderà occasione per umiliarlo, ricordandogli che è un semplice valletto. Curro, però, non avrà nessuna intenzione di rinunciare alle sue indagini e questo gli costerà molto caro.

Il picnic e il brutto incidente di Curro

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lorenzo organizzerà un picnic con Jacobo e Leocadia e Curro rischierà la vita.

Il ragazzo andrà con loro in qualità di valletto e quando il fidanzato di Martina chiederà di fare una cavalcata, Lorenzo suggerirà di scegliere Curro come avversario. Il giovane accetterà volentieri vista la sua grande passione per i cavalli, ma presto tutto si trasformerà in un incubo. Curro monterà a cavallo ma poco dopo avrà una brutta caduta che spaventerà tutti. Fortunatamente, il ragazzo se la caverà, ma sarà chiaro che qualcuno voleva eliminarlo. Curro, infatti, scoprirà che le cinghie del cavallo erano state sapientemente tagliate e ne parlerà con Pia. Il giovane andrà a fondo alla questione e grazie all'aiuto di Lope risalirà a un sicario che però non saprà dirgli chi era il mandante dell'omicidio.

Chi ha attentato alla vita di Curro?

Nelle scorse stagioni de La Promessa, Lorenzo ha già tentato di togliere la vita a Curro, allora considerato suo figlio, quindi è facile pensare a lui. Il Capitano ha organizzato una battuta di caccia nella tenuta e, d'accordo con Cruz, ha assoldato un sicario per farlo fuori. In quell'occasione è stato difficile pensare ad un attentato, perché essendo una battuta di caccia il tutto si poteva attribuire ad un errore umano. Insieme a Curro è stato colpito anche Feliciano, suo valletto e figlio di Petra. La battuta di caccia si è conclusa con il ferimento di entrambi i ragazzi che sono stati portati alla tenuta e affidati alle cure mediche. Curro è sopravvissuto perché per lui c'è stato un trattamento tempestivo, mentre Feliciano è deceduto a causa di un'infezione sopraggiunta dopo le scarse condizioni igieniche dell'operazione.