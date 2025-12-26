Mancano ancora un paio di settimane al ritorno di Uomini e donne su Canale 5, ma sul web già circolano le anticipazioni di quello che i telespettatori potranno vedere a partire da metà gennaio. Un momento clou della seconda parte della stagione del dating-show, sarà quello dedicato al confronto post rottura tra Cinzia Paolini e Rocco Bruno: dopo essersi detti addio, lei rimarrà nel parterre e lui tornerà a casa per mancanza di corteggiatrici.

Il faccia a faccia negli studi di Uomini e donne

Stando alle ultime indiscrezioni, la programmazione di Uomini e donne dovrebbe ricominciare il 7 o il 12 gennaio: i fan, dunque, dovranno avere ancora un po' di pazienza prima di tornare a seguire le vicende dei personaggi più chiacchierati del cast dell'edizione 2025/2026.

Tra poco più di due settimane, comunque, andranno in onda le puntate che sono state registrate all'inizio di dicembre, quelle delle quali sono già disponibili tutte le anticipazioni.

Un momento che farà discutere, sarà sicuramente quello dedicato al confronto tra Cinzia e Rocco dopo la rottura: i due torneranno in studio, avranno un duro faccia a faccia e poi la dama annuncerà la sua volontà di mettere fine alla storia d'amore che aveva cominciato circa un mese prima.

La proposta di un cavaliere per Cinzia

Nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda a partire da gennaio, dunque, Cinzia lascerà Rocco e racconterà perché non si è trovata bene con lui lontano dalle telecamere.

Poco prima di congedare i due, Maria De Filippi chiederà ai componenti del parterre Over se qualcuno di loro vorrebbe conoscere meglio o Paolini o Bruno: un signore proporrà alla dama un'uscita a cena, e questo la farà rientrare ufficialmente nel cast di questa edizione del dating-show.

Il cavaliere, invece, non desterà la curiosità di nessuna donna e per questo abbandonerà definitivamente la trasmissione.

Incerta la data della prossima registrazione

Ad oggi, 26 dicembre, non si sa ancora quando ci sarà la prossima registrazione di Uomini e donne.

Vista la totale mancanza di comunicazioni a breve termine, verrebbe da pensare che le riprese del dating-show ripartiranno dopo le feste, molto probabilmente dopo l'Epifania.

Per circa tre settimane, dunque, i fan non avranno anticipazioni e aggiornamenti su Gemma e il suo amore non corrisposto nei confronti di Mario, sulle conoscenze tra i tronisti e i loro corteggiatori, sulle frequentazioni di Federico, sulle sfuriate di Tina verso Sabrina e su molto altro.

A gennaio ricomincerà la regolare programmazione e con essa anche le registrazioni delle puntate che daranno il via alla seconda parte della stagione.