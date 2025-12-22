Gli spoiler degli episodi spagnoli de La Promessa, in onda nel 2026 su Rete 4, rivelano che Samuel apparirà molto preoccupato per Tono quando farà perdere le proprie tracce. Il figlio di Simona verrà ritrovato da Lope in gravi condizioni dopo essere rimasto coinvolto in una rissa.

Candela nasconde a Simona che suo figlio Tono si trova presso il rifugio di Samuel

Tono verrà abbandonato dalla consorte Norberta e privato dell'amore dei suoi figli. L'operaio perderà la sua occupazione, finendo per domandare ospitalità al rifugio di Padre Samuel. L'uomo nasconderà al sacerdote di essere il figlio di Simona per poi allontanarsi più volte dal rifugio.

Nel frattempo, Candela sospetterà che quell'Antonio di cui parla Samuel sia proprio il primogenito della collega. La donna deciderà di recarsi di persona al rifugio per avere certezza dei suoi dubbi. Candela eviterà di svelare la verità su Tono a Simona anche se non riuscirà a fare lo stesso con Lope. I due colleghi decideranno di non informare l'amica per paura di una sua reazione.

Lope porta Tono a La Promessa dopo essere rimasto coinvolto in una rissa

Le anticipazioni rivelano che Tono scomparirà nel nulla. Padre Samuel apparirà molto preoccupato per il ragazzo che verrà ritrovato in condizioni disperate da Lope. Tono verrà coinvolto in una rissa e per questo motivo il cuoco e Samuel lo sistemeranno nella camera di Curro.

Il ragazzo riaprirà gli occhi dopo tre giorni, chiedendo subito dove si trovi.

Lope eviterà di dirgli che è nello stesso posto dove lavorava sua madre, che crede l'abbia dimenticato da bambino. Lope, Candela e Vera continueranno ad assistere Tono all'insaputa di Simona. Le bugie diventeranno sempre più pericolose poiché i tre domestici non avranno informato nessuno della presenza di un nuovo ospite a La Promessa.

Curz è stata arrestata, il re di Spagna ha minacciato Alonso con una lettera

Nel frattempo, negli scorsi episodi de La Promessa andati in onda a fine dicembre su Canale 5, le condizioni di Jana sono peggiorate così tanto da perdere la vita tra le braccia di Manuel. Maria e il marchesino hanno organizzato la veglia funebre della ragazza nei locali della servitù nonostante un'iniziale disapprovazione da parte di Alonso.

Cruz, invece, è stata portata in carcere con l'accusa di aver ucciso Jana e il bambino che aspettava. Manuel e suo padre hanno voltato le spalle alla nobile per quello che ha fatto.

Infine un giornale ha reso noto che Alonso e Curro sono padre e figlio, generando uno scandalo in tutto il paese. Il Re di Spagna ha spedito una missiva al marchese, minacciandolo di togliergli il marchesato. Leocadia è intervenuta nella situazione per aiutare il marchese.