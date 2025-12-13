Le trame delle prossime puntate de La Promessa, in onda su Rete 4, rivelano che Ana deciderà di servirsi di Santos dopo che Ricardo le confesserà di voler essere sincero con lui e di non vedere alcun futuro nella loro relazione. Per evitare che il figlio scopra la verità, Ana gli darà invece una versione distorta dei fatti, sostenendo che Pia si stia mettendo di mezzo nel suo presunto ritorno di fiamma con Ricardo.

Ana non riesce a incontrare Ricardo

Ana non riuscirà a incontrare Ricardo e Santos per molti giorni. Il sergente Burdina sigillerà La Promessa, impedendo a chiunque di entrare per indagare sulla sparatoria in cui è rimasta coinvolta Jana.

La decisione verrà revocata quando la moglie di Manuel morirà e Cruz verrà arrestata per il suo omicidio. Ana farà il suo ritorno alla tenuta per comunicare al figlio Santos di non poter rimanere nella pensione dove soggiorna da quando è arrivata nel marchesato de Lujan. La donna dirà al primogenito che intende trovarsi un'abitazione tutta sua.

Ana inganna Santos

L'affittuario informerà Ana che ha bisogno anche della firma del marito per ottenere la casa. La donna, a questo punto, domanderà a Ricardo di accompagnarla alla sottoscrizione del contratto. In questa circostanza, la madre di Santos fingerà di essere in armonia con il maggiordomo, che apparirà molto infastidito per la messa in scena pianificata da lei.

Una volta tornato a La Promessa, Ricardo incolperà Ana di averlo preso in giro e di non voler sottostare al suo piano. Dirà alla moglie di aver intenzione di informare Santos che tra di loro non c'è più nulla. L'intenzione non piacerà ad Ana, la quale dirà a Ricardo di voler informare il figlio sulla loro rottura.

Durante la chiacchierata, la donna dirà a Santos che Pia si sta mettendo in mezzo alla riappacificazione con Ricardo. Il valletto perderà la ragione e ricatterà nuovamente Pia, chiedendole di non intromettersi nella felicità dei suoi genitori se non vuole che renda pubblica la verità sulla morte del barone.

Cruz ha rifiutato di vendere il palazzo di Cadice

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Jana ha riferito a Leocadia che Cruz l'ha incolpata di aver posto fine alla vita di Toma.

La dark lady non si è lasciata scalfire da tale rivelazione e ha organizzato subito un piano di vendetta nei confronti della marchesa. Curro e Angela, invece, hanno avuto un confronto sulla loro infanzia e sui padri che non hanno avuto. La ragazza ha confessato al baronetto di desiderare sapere l'identità del suo papà. Un'informazione che è stata ben nascosta da sua madre Leocadia.

Infine, Cruz ha rifiutato di vendere il suo palazzo di Cadice mentre Alonso l'ha informata che Catalina che gli ha restituito quello di Madrid.