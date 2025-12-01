Jana accuserà Cruz nelle puntate de La Promessa dall'8 al 14 dicembre: "Hai eliminato mia madre", dirà senza paura. La marchesa negherà tutto e consiglierà a Jana di farsi qualche domanda su Leocadia. Le anticipazioni rivelano che Curro si farà coraggio e confiderà ad Alonso le sue vere origini. Dopo un attimo di smarrimento, tra padre e figlio ci sarà un'emozionante abbraccio. Il fratello di Jana non avrà nessuna intenzione di sposarsi e per questo affronterà duramente Lorenzo. Infine, Ana e Ricardo si baceranno e questo alimenterà le speranze di Santos che continuerà a sognare la sua famiglia riunita.

Verità rivelate a La Promessa: Curro dirà le sue origini a Alonso

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che Curro si opporrà con forza alle nozze con la figlia dei duchi de Castroviejo. Il ragazzo non avrà paura di affrontare Lorenzo e questa volta anche Cruz si schiererà con suo nipote. La marchesa proporrà al Capitano di rinunciare alle nozze di Curro, perché avrà paura che il ragazzo conosca qualcosa di compromettente del suo passato. Nel frattempo, molti segreto de La Promessa verranno a galla e, a questo proposito, Curro rivelerà a Alonso le sue vere origini. Il marchese verrà a sapere che il figlio che credeva morto con Dolores, in realtà, è proprio lì davanti a lui. Per Alonso sarà un'emozione indescrivibile e, dopo un attimo di smarrimento, si lascerà andare ad un lungo e commovente abbraccio con Curro.

Le novità a La Promessa non finiranno qui perché tra Ana e Ricardo ci sarà un bacio. Il maggiordomo si pentirà subito di questo avvicinamento, ma questo non frenerà sua moglie. Ana farà illudere Santos di un possibile ritorno di fiamma tra i suoi genitori. Petra, intanto, sarà sempre più gelosa di Santos che avrà occhi solo per sua madre.

Il duro faccia a faccia di Jana e Cruz

Nelle puntate de La Promessa dall'8 al 14 dicembre, Jana continuerà la sua battaglia per la verità. La moglie di Manuel si farà coraggio e affronterà Cruz senza filtri. Jana rivelerà alla marchesa tutto sul suo passato: "Io mi chiamo Mariana e mia madre era Dolores", dirà la ragazza. Cruz sarà indifferente a queste parole e Jana sarà molto più chiara: "Tu hai ucciso mia madre e le hai rubato suo figlio".

Jana darà a Cruz la sua versione dei fatti, dicendole che è stata lei a far rapire il bambino per consegnarlo a Eugenia e quel bambino era Curro. "Non so di cosa parli", dirà Cruz fingendo di essere completamente estranea a tutto questo. Al contrario, la marchesa inviterà Jana ad indagare su Leocadia, per lei la vera colpevole di tutto.

La ricostruzione di Leocadia sulla morte di Dolores

Nelle scorse puntate, Jana si è fidata di Leocadia e le ha detto che è la figlia di Dolores. Dopo aver raccontato tutta la sua storia alla signora De Figueroa, Jana ha ricevuto un grosso aiuto per ricostruire i fatti. Leocadia ha rivelato che lei era l'amante del Barone de Linaja che tempo fa era a capo di un'organizzazione criminale.

La donna ha ricordato a Jana che Eugenia non poteva avere figli e che Cruz avrebbe fatto qualsiasi cosa per sua sorella. Leocadia a quel punto ha suggerito alla ragazza che ad uccidere Dolores e far rapire suo fratello è stata probabilmente Cruz.