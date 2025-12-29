Le anticipazioni de La Promessa annunciano un incontro tra la cuoca e il figlio della sua amica. Nelle puntate in onda da lunedì 5 a domenica 12 gennaio alle 19:45 su Rete 4, Simona incontrerà Antonio, il figlio di Simona. Tuttavia, la cuoca fingerà di non conoscere il ragazzo davanti a Samuel. Nel frattempo, Maria sverrà improvvisamente durante l’orario di lavoro, mentre Curro sarà costretto a diventare il valletto di Lorenzo De La Mata. Ci sarà spazio anche per le vicende di Ana, che tenterà di riavvicinarsi a Ricardo.

Candela incontra Antonio e finge di non conoscerlo

Candela incontrerà al rifugio Antonio, il figlio di Simona, accorgendosi delle precarie condizioni in cui è costretto a vivere. Tuttavia, la cuoca de La Promessa fingerà di non conoscere Antonio di fronte a padre Samuel. Intanto, proseguiranno le vicende di Curro che, dopo essere stato ripudiato da Alonso e non far più parte della nobiltà, dovrà fare i conti con la sua nuova vita nella servitù. Curro verrà sistemato con Samuel e trattato con freddezza da Manuel, per poi scoprire cosa ne sarà del suo futuro lavorativo alla tenuta. Sarà Ricardo a informare il fratello di Jana della sua nuova mansione: diventerà il valletto del capitano Lorenzo De La Mata e, in aggiunta a questo, avrà anche altri incarichi.

Maria sviene improvvisamente

Nel frattempo, Maria sverrà improvvisamente durante l’orario di lavoro e tale accadimento verrà ritenuto una conseguenza del forte stress e del dramma recentemente vissuto a causa della morte di Jana, la sua migliore amica. Leocadia, invece, sarà intenzionata a partire ma continuerà a vestire i panni della padrona di casa. Proprio in virtù del fatto che ha preso le redini de La Promessa, Leocadia convocherà Lope per discutere il nuovo menù da servire, ma ciò susciterà il disappunto di Petra. Candela e Lope, invece, saranno titubanti se rivelare o meno a Simona la presenza di Antonio nel rifugio di padre Samuel. Infine, Ana tenterà di riavvicinarsi a suo marito Ricardo, chiedendogli di accompagnarla all’anagrafe.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana ha perso la vita

Nelle precedenti puntate de La Promessa trasmesse su Rete 4, Jana è stata ferita da un colpo di arma da fuoco e, dopo giorni di agonia, ha perso la vita. Prima di spirare, Jana ha rivelato a suo fratello Curro che non è stata Cruz a spararle. Tuttavia, l’indizio rinvenuto nella mano della moglie di Manuel, ossia il bottone di un vestito della marchesa, è bastato al sergente Burdina per incriminare Cruz e rinchiuderla in prigione. Intanto, alla cerimonia funebre ha partecipato tutta la servitù, mentre Alonso ha impedito a Manuel di seppellire sua moglie nella tomba di famiglia.