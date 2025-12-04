Le trame delle puntate de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, rivelano che Maria Fernandez (Sara Molina) starà male a seguito della morte prematura della sua amica Jana. La ragazza inizierà a fare alcune assenze sul posto di lavoro, che faranno arrabbiare Petra Arcos, che minaccerà di licenziarla se continuerà con questo atteggiamento.

Maria sta male dopo la perdita di Jana

Maria faticherà a riprendersi dalla dolorosa perdita della sua amica Jana, uccisa apparentemente da Cruz. La ragazza si chiuderà sempre di più nonostante la vicinanza di Manuel, anche lui sconvolto per la perdita della moglie e del bambino in arrivo.

Maria, inoltre, rifiuterà di farsi confortare da Padre Samuel. Petra sarà poco comprensiva nei confronti di Maria, concedendole solo un pomeriggio per riprendersi e rientrare al lavoro il giorno seguente come se niente fosse successo. Tuttavia, la ragazza non sarà in grado di rispettare l'ordine e per questo Teresa e Vera cercheranno di prenderle il posto di nascosto a Petra. Il piano sarà scoperto dalla governante, che avrà una dura reazione.

Petra minaccia di licenziare Maria

Petra dirà a Maria di essersi accorta che Teresa e Vera l'hanno coperta durante i servizi. La donna sottolineerà di aver intenzione di concederle un'ultima chance prima di procedere con il licenziamento. Maria porgerà le scuse alla governante per il suo comportamento, promettendole che da quel momento non avrà motivo per lamentarsi di lei.

Petra inizierà ad avere il pugno di ferro con tutto il personale, sicura che la nuova nemica Leocadia stia per abbandonare La Promessa. La governante dimostrerà di aver fatto male i suoi conti poiché la dark lady resterà alla tenuta.

Jana ha detto a suo fratello Curro che Cruz ha ucciso Tomas

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Manuel ha accettato la proposta di lavoro di Don Pedro per aiutare la tenuta in grave crisi economica e allontanare Jana dalle macchinazioni di sua madre Cruz.

Marcelo, invece, ha deciso di lasciare la tenuta, intenzionato a trovare un lavoro più redditizio dopo aver scoperto che Romulo intende fare dei tagli al personale.

Cruz, intanto, ha cambiato strategia nei confronti di Jana, dopo aver avuto un confronto con Leocadia.

La marchesa non ha voluto che la nuora scoprisse alcuni altarini del passato. La nobile ha fatto i conti male poiché Jana non si è fatta ingannare dalle sue manipolazioni. Allo stesso tempo, la moglie di Manuel ha detto a Curro che Cruz ha ucciso Tomas. I due fratelli hanno iniziato a indagare nella stanza segreta alla scoperta di reperti utili.