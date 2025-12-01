Nel corso delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4, Curro diventerà un semplice valletto dopo essere stato ripudiato da suo padre Alonso. Il ragazzo prenderà le distanze da Angela, la quale non sembrerà disposta a perderlo.

Alonso ripudia Curro per non perdere il marchesato

Il re di Spagna minaccerà Alonso di togliergli il marchesato a causa degli scandali provocati dalla sua famiglia. Il marchese turbato dalla morte di Jana e dal successivo arresto di Cruz chiederà aiuto a Leocadia che prometterà di usare le sue conoscenza per ottenere il perdono da parte del monarca.

La darklady dirà ad Alonso che l'unico modo per risolvere la situazione è quello di ripudiare Curro. Il marchese rispetterà l'ordine a metà, permettendo al baronetto di lavorare come valletto all'interno de La Promessa. Curro deciderà di sfruttare tale posizione per continuare a indagare sula morte di Jana, certo che non sia stata Cruz a porre fine alla vita di sua sorella Jana.

Angela non vuole perdere Curro ma lui mette le distanze

Curro verrà umiliato in continuazione da Lorenzo, che gli renderà la vita impossibile. Il comportamento verrà notato da Angela che farà capire al valletto che possono continuare la loro storia nonostante il disaccordo da parte di Leocadia. Il giovane respingerà le avance della ragazza, la quale sarà costretta a prendere una decisione.

Angela esprimerà il desiderio di passare un'ultima serata con Curro quando scoprirà che sua madre ha intenzione di lasciare La Promessa molto presto. Di conseguenza, la donna proporrà al fratello di Jana di seguirla nella sala del piano, approfittando del fatto che tutti quanti sono a dormire. Curro metterà le distanze da Angela a causa del loro diverso status sociale. Il giovane preferirà raggiungere la camera dismessa di Cruz alla ricerca di prove sull'omicidio di Jana ma sarà colto con le mani nel sacco.

Jana ha detto a Curro di aver parlato a Leocadia del loro passato

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Alonso e Cruz (Eva Martin) sono apparsi sconvolti dall'idea che Manuel possa lasciare la tenuta per trasferirsi in Italia a lavorare per Don Pedro.

Il marchesino ha promesso di aiutare a risanare i conti del palazzo, sollevando il morale di suo padre.

Santos, invece, ha accusato Pia Adarre di aver ucciso il barone de Linaja davanti a Romulo mentre Martina ha fatto capire a Curro che probabilmente dovrà convolare a nozze con una ricca ereditiera per salvare la tenuta dalla bancarotta. Allo stesso tempo, Jana ha detto al fratello di aver raccontato a Leocadia del loro passato.