Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano un matrimonio destinato a creare scalpore e a essere bloccato da uno dei protagonisti. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Manuel farà di tutto per fermare l’unione tra Lorenzo e Angela. Quest’ultima infatti è innamorata di Curro e l’erede del marchesato vorrà impedire che il capitano sposi la ragazza, facendo una proposta a suo zio. Nel frattempo, Leocadia ingannerà Adriano, ingaggiando un finto detective per indagare sulla misteriosa scomparsa di Catalina.

Manuel fa una proposta a Lorenzo per convincerlo a non sposare Angela

Manuel scoprirà che Curro è innamorato di Angela e la confessione arriverà direttamente dal suo fratellastro. Manuel deciderà di aiutare Curro a coronare il suo sogno d’amore, cercando di impedire a ogni costo le imminenti nozze di Angela con il capitano Lorenzo de La Mata. Poco prima della celebrazione del matrimonio combinato, Manuel sorprenderà suo zio con una proposta inaspettata, volta a fargli cambiare idea e a non unirsi più in matrimonio con la ragazza. Le anticipazioni de La Promessa non rivelano ancora cosa Manuel dirà al capitano per convincerlo a desistere dal suo intento. Intanto, è bene ricordare che Leocadia ha acconsentito alle nozze di sua figlia con Lorenzo per non essere denunciata per l’omicidio di Jana: il capitano è al corrente che è stata proprio lei a macchiarsi di quell’atroce delitto.

Leocadia ingaggia un finto detective per ingannare Adriano

Leocadia continuerà ad avvalersi del prezioso aiuto del suo amante, nonché maggiordomo de La Promessa, Cristobal. I due si accorderanno per far arrivare alla tenuta un uomo incaricato di recitare la parte di un detective, con l’unico scopo di ingannare Adriano. Il finto investigatore dovrà fornire al marito di Catalina alcune informazioni false sulla ragazza, che da tempo si è allontanata dal palazzo lasciando lì suo marito e i due gemelli. Leocadia, inoltre, rivelerà ad Adriano che il detective ha una pista sulla scomparsa di Catalina, ma il giovane non sembrerà particolarmente entusiasta nell’apprendere la notizia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Leocadia ha scoperto che Jana è la figlia di Dolores

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Jana ha chiesto informazioni a Leocadia su Dolores. Durante lo scambio di confidenze, Leocadia ha notato un forte coinvolgimento della moglie di Manuel nella questione, arrivando così a comprendere che Jana fosse in realtà la figlia dell’ex domestica della tenuta. Exposito avrebbe quindi svelato la sua identità a Leocadia. Inoltre, la ragazza ha proseguito le indagini sulle tracce di sangue rinvenute nella stanza segreta, ipotizzando che potessero appartenere a Tomas e giungendo alla conclusione che sia stata Cruz a togliere la vita al figlio di Alonso.