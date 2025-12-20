Le trame delle puntate de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, rivelano che Maria trascurerà il suo lavoro alla tenuta a causa del dolore per la perdita di Jana. L'atteggiamento non piacerà a Petra, che dirà alla domestica di essere stata licenziata. La decisione giungerà a Padre Samuel, che riuscirà a far cambiare idea alla governante.

Petra vuole licenziare Maria

Petra sarà desiderosa di licenziare Maria e per questo cercherà di capire se Leocadia sia favorevole a tale iniziativa. La dark lady darà il suo ok alla decisione della governante, a differenza di Romulo e Ricardo, i quali cercheranno di farle cambiare idea.

La signora Arcos non vorrà sentire ragioni, comunicando a Maria che ha solo quattro giorni di tempo per fare i bagagli e lasciare il suo posto di lavoro. La domestica non si opporrà al licenziamento, tant'è che dirà ai colleghi che Petra ha fatto bene, poiché non li aveva aiutati a svolgere le mansioni nell'ultimo periodo a causa del dolore provato per la morte di Jana.

Padre Samuel impedisce a Petra di cacciare Maria

I domestici de La Promessa correranno in aiuto di Maria. Teresa dirà a Petra che dovrebbe avere un po' di pazienza con Maria, che come lei ha sofferto in passato per la perdita di una persona cara. Le parole della domestica non sembreranno colpire la signora Arcos, finché non deciderà di parlare con Padre Samuel. Quest'ultimo suggerirà a Petra di riflettere bene sulla sua scelta, credendo che si stia comportando così solo per non vedere nella ragazza lo stesso dolore che ha provato con la morte di Feliciano.

Il sacerdote non userà parole di condanna nei confronti di Petra, credendo che stia agendo in questo modo solo per proteggersi. Le dichiarazioni di Samuel faranno centro nel cuore della governante, la quale darà un'ultima possibilità a Maria.

Burdina ha sospettato che Cruz fosse implicata nella sparatoria che ha coinvolto Jana

Nelle ultime puntate de La Promessa, Manuel ha trovato Jana in una pozza di sangue nella loro stanza alla tenuta. Dopo aver chiamato i soccorsi, i medici sono riusciti a stabilizzare la giovane e il bambino che attende. Manuel è rimasto al suo capezzale giorno e notte, mentre il sergente Burdina è arrivato alla tenuta per indagare sull’accaduto. I sospetti si sono concentrati su Cruz, dopo il ritrovamento di un bottone della sua camicia nella mano di Jana, portando Burdina a rinchiudere la marchesa in una stanza. Intanto, le condizioni di Jana sono peggiorate dopo un iniziale miglioramento, mentre Angela è rimasta accanto a Curro, sconvolto per la sorte della sorella.