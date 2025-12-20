Le trame delle puntate di Io sono Farah in programma dal 22 al 26 dicembre in prima visione su Canale 5 rivelano che Tahir proverà a farla finita dopo una violenta lite con Farah in ospedale. Gonul, invece, diventerà la moglie di Kaan.

Tahir prova a togliersi la vita

Mehmet rinuncerà al caso relativo ad Alperen. Il pubblico, a questo punto, scoprirà che il poliziotto era stato ucciso da Ilyas.

Farah e Tahir, intanto, accompagneranno Kerim a una visita di controllo. Mehmet approfitterà di questo momento per andare in ospedale insieme a Sadullah per risvegliare sentimenti negativi nel criminale.

Quest'ultimo cercherà di uccidere l'uomo nel corso di uno scontro tra le corsie della clinica. In questa circostanza, Sadullah sparerà un colpo di pistola che colpirà la tuta d'astronauta di Kerim che fortunatamente rimarrà illeso. Farah sconvolta allontanerà Tahir, che scapperà inseguito da Mehmet. Il criminale troverà rifugio in un casale abbandonato, deciso a togliersi la vita ma verrà fermato dall'intervento del poliziotto.

Gonul e Kaan diventano marito e moglie

Gonul e Kaan diventeranno marito e moglie mentre il pubblico assisterà un salto temporale di quindici giorni. Farah riceverà la visita dei funzionari dell'immigrazione che faranno alcune domande sul suo matrimonio. La protagonista crederà di essere stata scoperta e per questo chiederà aiuto a Bade.

La dottoressa iraniana deciderà di trasferirsi a casa di Tahir per dare l'idea di famiglia felice agli assistenti sociali.

Infine Ali Galip parlerà con Tahir delle continue operazioni della polizia che stanno minando la stabilità dell'organizzazione. I due si metteranno d'accordo per neutralizzare Mehmet.

Tahir ha sparato a Mehmet

Nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda su Canale 5, Mehmet ha scoperto di essere stato sospeso dal lavoro a tempo indeterminato e di dover affrontare un procedimento a suo carico. Intanto Tahir e Farah hanno cenato insieme ma prima hanno ricevuto la visita di Vera. Quest'ultima ha detto alla dottoressa che Ali Galip ha ordinato a Tahir di uccidere Mehmet.

Ersadi ha suggerito a Vera di convincere suo marito ad annullare l'ordine. La conversazione è stata spiata da Bade, che ha avvisato immediatamente Mehmet del pericolo. Il commissario, a questo punto, ha provocato Tahir fino a farsi sparare. L'uomo non è morto poiché ha indossato un giubbotto antiproiettile. Il criminale ha cacciato Mehmet dalla sua casa per poi litigare con Farah, appena rientrata. Allo stesso tempo, il poliziotto ha voluto distruggere Tahir, chiedendo a Ilyas di trovare ogni fascicolo sul suo passato criminale.