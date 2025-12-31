Dopo nove anni insieme, Mel Gibson e Rosalind Ross hanno deciso di separarsi. La notizia della rottura, giunta alla fine del 2025, segna la conclusione di una relazione iniziata nel 2014. Gibson, celebre attore e regista australiano, e Ross, sceneggiatrice e regista statunitense, erano una delle coppie più seguite del panorama internazionale.

La relazione era stata ufficializzata nel 2014 e dalla loro unione è nato un figlio, Lars Gerard, oggi otto anni. Nel corso degli anni, Mel Gibson e Rosalind Ross sono apparsi insieme in numerose occasioni pubbliche, tra eventi cinematografici e première.

La separazione è stata comunicata come una decisione consensuale e, per il momento, non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni.

Un rapporto sotto i riflettori

Mel Gibson, nato nel 1956, è uno degli attori e registi più noti di Hollywood. Ha raggiunto la fama internazionale grazie a ruoli da protagonista in film come “Mad Max” e “Arma Letale”, e come regista di successo con pellicole come “Braveheart” e “La passione di Cristo”. Rosalind Ross, classe 1990, si è fatta strada nel mondo del cinema come sceneggiatrice e regista, firmando la pellicola “Father Stu” (“Il coraggio di un padre”), che ha visto Gibson nel cast. L’unione tra i due aveva suscitato curiosità per la differenza d’età – trentacinque anni – ma si era consolidata nel tempo.

La storia di Gibson comprende, oltre ai successi professionali, anche vicende personali spesso finite sulla stampa. Dopo il divorzio dalla prima moglie nel 2011, l’incontro con Ross aveva rappresentato una nuova fase nella vita sentimentale dell’attore. I due si sono distinti per la riservatezza con cui hanno gestito la crescita del figlio Lars Gerard, nato nel gennaio 2017.

Una coppia nel mondo del cinema

Rosalind Ross si è affermata dapprima nello sport come cavallerizza, per poi dedicarsi alla scrittura di sceneggiature. Il suo debutto alla regia con “Father Stu”, presentato nel 2022, ha rafforzato la collaborazione professionale e personale con Mel Gibson. Durante la loro relazione, la coppia ha partecipato insieme a numerosi festival e première, soprattutto negli Stati Uniti e in Australia, consolidando una presenza mediatica sui red carpet.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle motivazioni della separazione, né notizie su eventuali accordi relativi al figlio. La coppia, pur al centro dell’attenzione mediatica, ha scelto spesso di proteggere la propria privacy. Mel Gibson, con una carriera che abbraccia oltre quattro decenni nel cinema internazionale, continua a lavorare sia come attore sia come regista, mentre Ross prosegue i suoi progetti nel settore cinematografico.