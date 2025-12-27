Oggi, 27 dicembre, Omer Elomari e Rasha Younes hanno fatto una nuova diretta su TikTok e per circa mezz'ora hanno chiacchierato con i loro fan. Nel corso di questa live, però, il finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello ha sorpreso tutti con una vera e propria dichiarazione d'amore alla fidanzata: il ragazzo ha ammesso di essere innamorato della donna che ha conosciuto all'interno della casa e ha aggiunto che è felice del fatto che anche i loro cari sono entusiasti di questo rapporto.

Le parole che conquistano i fan

A circa dieci giorni dalla fine del Grande Fratello 2025, i Rashmer continuano a far sognare.

Quasi ogni giorno, infatti, Omer e Rasha si collegano con i fan su TikTok e per un po' chiacchierano con loro in diretta.

Il 27 dicembre, infatti, gli ex concorrenti del reality hanno avviato una live mentre passeggiavano per le vie di Roma, hanno risposto a qualche domanda e si sono scambiati sguardi e altre tenerezze.

Ad un certo punto la ragazza ha detto che tutti i suoi familiari sono pazzi di Omer, che lo adorano e che sono felicissimi di vederli insieme in questi giorni di festa.

"Anche da parte mia è così", ha aggiunto il finalista del GF con un sorriso smagliante.

"Sono innamorato di lei, e anche loro", ha proseguito Omer mentre Rasha lo fissava con lo sguardo sognante.

L'affetto degli utenti social per i Rashmer

Quelli che al Grande Fratello sono stati ribattezzati i Rashmer, dunque, vanno d'amore e d'accordo anche fuori dalla casa più spiata d'Italia e i loro fan non possono che esserne felici.

"Omer è innamorato, non ci credo che l'ha detto davvero", "Mi commuovo", "Sono sempre gli stessi", "Anche i bacini si danno, li amo", "Ho sempre creduto il loro, sono troppo felice", "Ma lei come lo guarda? Troppo belli", si legge su X da quando Rasha e Omer hanno chiuso la diretta su TikTok in cui si sono scambiati tenerezze e parole d'amore.

Il gesto di Simona Ventura per Omer e Rasha

In queste ore sul web si è parlato di Rasha e Omer anche per il supporto che gli ha dimostrato Simona Ventura a meno di due settimane di distanza dalla fine del Grande Fratello.

La conduttrice, infatti, il 26 dicembre ha deciso di repostare sul suo account Instagram una foto dei Rashmer, e tanti fan hanno apprezzato questo gesto nei confronti di una delle coppie dell'ultima edizione.

I sostenitori dei Jonita, invece, avrebbero apprezzato un post anche per i loro beniamini, ma per ora non sono stati accontentati.

A differenza di Rasha e Omer che spesso sono in diretta con i fan su TikTok, Anita e Jonas si stanno vivendo nella maniera più riservata possibile e solo occasionalmente scelgono di condividere sui social foto o video della loro quotidianità.