Il 2026 di Uomini e donne inizierà con una nuova delusione d'amore per Gemma Galgani: le anticipazioni delle puntate che andranno in onda a gennaio, infatti, svelano che la dama proverà a riconquistare Mario Lenti dopo un ballo romantico, ma lui non cederà. I baci che il cavaliere darà ad un'altra signora del parterre, Maria G, faranno crollare la protagonista del trono Over per l'ennesima volta in questa edizione del dating-show.

Gli spoiler sul futuro di Gemma a Uomini e donne

Gli studi di Uomini e donne hanno chiuso i battenti qualche giorno fa e non riapriranno prima della seconda settimana di gennaio (o mercoledì 7 o lunedì 12), ma sul web sono già disponibili le anticipazioni di quello che andrà in onda dopo le vacanze di Natale.

Gemma sarà protagonista con il suo ennesimo tentativo di riavvicinarsi a Mario: la dama proverà a far cambiare idea al cavaliere riproponendosi a lui davanti alle telecamere, ma riceverà un "no" che la farà crollare.

Venerdì scorso è stata trasmessa in tv la puntata in cui Lenti ha risposto in modo vago a chi gli ha chiesto se ha un interesse per Galgani, ma dopo le feste i telespettatori assisteranno ad una sua presa di posizione nei confronti della 75enne.

Dopo averci riflettuto qualche giorno, l'imprenditore dirà a Gemma che non intende riprovarci con lei e lo confermerà baciando la signora Maria.

Nonostante un momento di incertezza, Mario non tornerà sui propri passi, anzi sceglierà di portare avanti la frequentazione con la donna che ha scritto al programma esclusivamente per lui.

Il sentimento non corrisposto e le lacrime

A gennaio, dunque, il pubblico di Canale 5 vedrà di nuovo Gemma in lacrime per un rifiuto di Mario e questa situazione si riproporrà in diverse puntate.

Da quando è iniziata l'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, infatti, la dama ha pianto più volte per il cavaliere che non contraccambia il suo interesse e continuerà a farlo anche negli appuntamenti che andranno in onda dopo la pausa natalizia.

Incerta la dama del ritorno su Canale 5

I fan di Uomini e donne sentono già la mancanza delle dame e dei cavalieri del parterre, ma per rivederli dovranno aspettare ancora un po' di tempo.

Ad oggi, 23 dicembre, non si sa quando riprenderà la programmazione del dating-show: le date più probabili sono mercoledì 7 e lunedì 12 gennaio, ma maggiori informazioni a riguardo dovrebbero trapelare durante le vacanze di Natale.

Al momento non sono previste neanche nuove registrazioni, quindi è possibile che la redazione abbia scelto di fermarsi fino all'Epifania, rimandando di qualche settimana gli aggiornamenti sui personaggi più chiacchierati del cast di quest'anno.