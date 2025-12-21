Alle 16:30 di domenica 21 dicembre, i fan dei "Rashmer" hanno avuto la possibilità di vedere Rasha Younes e Omer Elomari in una breve diretta di TikTok. Tra le varie domande alle quali ha risposto la coppia nata al Grande Fratello ce n'è stata una riguardante l'esperienza televisiva appena conclusa: "Vi manca la casa? No". Entrambi gli ex gieffini hanno spiegato che la loro unica mancanza è svegliarsi insieme.

Le dichiarazioni di 'Rashmer'

Terminato il GF, i fan di Rasha e Omer non possono fare altro che seguire i loro beniamini dai rispettivi profili social.

Nel pomeriggio di oggi, Rasha e Omer hanno avviato una breve diretta su TikTok e hanno risposto ad alcune domande dei fan. Un utente ha chiesto: "Vi manca la vasa?". La 32enne giordana ha replicato: "Vi manca la casa? No. Mi manca svegliarmi e stare con lui" . Anche il 26enne siriano ha affermato: "Sinceramente no. Vorrei essere a Roma dalla mia Rasha". A seguire i due fidanzati hanno spiegato ai fan che trascorreranno sia il Natale che il Capodanno insieme (il 25 dicembre è anche il compleanno di Elomari). Nella breve interazione con i fan, Rasha ha ironizzato sul nuovo taglio di capelli di Omer: "Dì al tuo barbiere che te li taglio meglio io". I fan hanno anche chiesto ad Omer quando tornerà a Roma da Rasha e lui ha spiegato che deve sistemare alcune cose, mentre la ragazza ha aggiunto: "Sbrigati".

Infine, l'ex gieffina ha spiegato che mentre Omer era nella casa del GF sul web diversi utenti hanno più volte ironizzato su un cugino di Elomari: "Una volta hai raccontato a Mattia che hai un cugino soprannominato 203 e il modo in cui hai detto che è scomparso prematuramente è diventato iconico. Poi ti farò vedere alcuni video".

Il percorso di Rasha e Omer al GF

Fin dal primo incontro al GF, tra Rasha e Omer è scoccata la scintilla dell'amore: lui era entrata in casa, mentre lei è passata dal tugurio.

Giorno dopo giorno, i due inquilini hanno iniziato a trascorrere sempre più tempo insieme per conoscersi meglio ma fra loro c'è sempre stato rispetto e poco contatto fisico. Motivo per cui alcuni concorrenti hanno criticato spesso la coppia, poiché non credevano nel reale interesse della 32enne. Durante la puntata dell'8 dicembre, Rasha e Omer avevano avuto un'incomprensione per via della scarsa comunicazione. A peggiore la situazione è stata l'eliminazione della gieffina al televoto contro Grazia; tuttavia la settimana dopo Rasha ha avuto modo di tornare a casa per fare una sorpresa a Omer.

Terminato il GF, i "Rashmer" hanno dimostrato di sognare un futuro insieme anche se momentaneamente hanno una relazione a distanza: lui vive in Valtellina ma si è detto pronto a scendere a Roma dove vive lei.