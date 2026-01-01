Raffaele farà dietrofront e rinuncerà al pensionamento nelle puntate di Un posto al sole dal 5 al 9 gennaio: Rosa sarà molto delusa e con Ornella si creerà una frattura.

Le anticipazioni rivelano che la nostalgia per il portierato sarà più forte di tutto per Raffaele che cambierà all'improvviso idea e sceglierà di restare portiere. I progetti di Ornella e Rosa, quindi, andranno in fumo. Nel frattempo, Eduardo deciderà di entrare nella banda di Stella e dovrà aspettare solo la conferma di Rino e Angelo.

La grande delusione di Rosa a Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che a Palazzo Palladini ci sarà aria di grandi cambiamenti in vista del pensionamento di Raffaele. L'uomo sembrerà ormai deciso della sua scelta, ma qualcosa rimetterà tutto in discussione. Gli amici, infatti, prepareranno una sorpresa per il portiere che si lascerà andare alle emozioni e vivrà con grande malinconia il fatto di lasciare il suo posto. La situazione precipiterà all'improvviso, quando Raffaele farà dietrofront e deciderà di continuare il suo lavoro da portiere. Giordano manderà in crisi tutti, a partire da Rosa che contava di aver conquistato finalmente un posto fisso. Il clima sarà inevitabilmente teso anche con Ornella che aveva già progettato la sua vita con suo marito e aveva organizzato il viaggio in Spagna da Patrizio.

Nel frattempo, anche Eduardo vivrà un momento di profonda difficoltà, perché si troverà diviso tra gli affetti e l'istinto. Sabbiese, infatti, si troverà in una situazione che lo costringerà a scegliere se aiutare Damiano o salvare Stella.

La tentazione per Eduardo sarà troppo forte

Nelle puntate di Un posto al sole dal 5 al 9 gennaio, Eduardo non vivrà con entusiasmo l'idea di dover lavorare come uomo delle pulizie a Palazzo Palladini. Ad aumentare la sua confusione arriverà una proposta da parte di Stella che lo vorrebbe nella sua banda. Eduardo continuerà a nutrire un forte sentimento nei confronti di Clara, ma la tentazione di tornare alla vecchia vita sarà forte. L'uomo sembrerà ormai deciso ad entrare nella squadra di Stella e aspetterà solo che Rino e Angelo diano la loro conferma.

Nel frattempo Damiano si sentirà sempre più frustrato perché l'indagine sui furti sarà ferma. L'uomo temerà ulteriori ritorsioni da parte di Grillo.

Eduardo e Clara si lasceranno?

Nella scorsa stagione di Un posto al sole, Sabbiese sembrava aver messo la testa a posto grazie a Clara. L'uomo, infatti, è riuscito a conquistare il cuore della donna da cui era attratto da ragazzo e ha stravolto la sua vita. Eduardo ha deciso di collaborare con la polizia e sposare Clara. Per i due non è stato certo facile riuscire a stare insieme, visto che Alberto ha tentato persino di togliere Federico a sua madre, ma alla fine ha trionfato l'amore. Eduardo è andato a stare in un posto protetto con Clara fino all'inizio del processo ed è nata la loro figlia, Nunzia.

Tutto sembrava andare per il meglio, ma quando la coppia è tornata a Napoli c'è stato un grande cambiamento. Clara ha iniziato a lamentarsi per i comportamenti di Eduardo e la situazione è peggiorata quando Sabbiese si è sentito rifiutato dalla società. L'arrivo di Stella è stato il colpo di grazia per la coppia: Eduardo si è lasciato andare tra le sue braccia e sembra avere molta nostalgia della sua vecchia vita.