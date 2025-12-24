Le nuove trame di Segreti di famiglia anticipano un momento ad alta tensione che coinvolgerà diversi personaggi della serie turca. Nelle puntate disponibili su Mediaset Infinity da lunedì 29 dicembre a venerdì 2 gennaio, Okan farà irruzione nello studio Tilmen e terrà in ostaggio quattordici persone, tra cui Mercan, Ceylin e alcuni membri del team legale. La situazione troverà una svolta grazie all’intervento decisivo di Yekta, che riuscirà a evitare il peggio e a garantire la liberazione di tutti. Nel frattempo, Aylin farà una scoperta sconvolgente: Osman ha venduto la loro proprietà senza informarla, lasciandola profondamente turbata.

Okan prende in ostaggio Mercan e Ceylin nello studio di Yekta

Ilgaz si troverà costretto ad agire con urgenza per individuare un possibile donatore che possa salvare il figlio di Okan, la cui vita è seriamente compromessa dalla malattia. Nel caos degli eventi, Okan arriverà a un punto di rottura e farà irruzione nello studio Tilmen, trattenendo quattordici persone contro la loro volontà. Tra coloro che si troveranno coinvolti ci saranno Mercan, Ceylin, Parla, Ozge, Lacin e diversi membri del team di Yekta. Proprio quest'ultimo, con sangue freddo e prontezza, riuscirà a dare un contributo decisivo, favorendo la liberazione di Mercan, Ceylin e degli altri ostaggi. Nel frattempo, Ilgaz raggiungerà l’edificio insieme alle unità speciali, e l’intera operazione si concluderà senza conseguenze gravi per nessuno dei presenti.

Aylin scopre le menzogne di Osman

Nel frattempo, Aylin dovrà affrontare le conseguenze dei problemi in cui si è infilato suo marito. Osman, infatti, ha iniziato a collaborare con Kadir, entrando in un giro di affari illegali legati al riciclaggio di denaro sporco. Non ha però agito da solo: con lui c’erano il socio Can e il genero Cinar. Fin dall’inizio, Yekta aveva espresso forti dubbi su Can e aveva messo in guardia il cognato di Ceylin, convinto che quell’uomo non fosse affidabile. I suoi sospetti si sono rivelati fondati: Can ha sperperato tutto il denaro al casinò e, come se non bastasse, è stato poi assassinato con un colpo di arma da fuoco dagli uomini di Kadir. Quest'ultimo, intanto, è andato su tutte le furie e ha immediatamente preteso da Osman la restituzione dei soldi perduti dal suo socio.

Messo alle strette, il marito di Aylin deciderà di vendere una sua proprietà senza informarla. La donna, una volta scoperta la verità, resterà sconvolta dalla scelta del consorte. Parallelamente, si svilupperanno anche le dinamiche familiari dei Kaya, segnate da emozioni contrastanti. Mercan, infatti, chiamerà Ilgaz 'papà' per la prima volta, mentre per Ceylin sarà un periodo difficile: la bambina faticherà ancora a riconoscerla come madre e non riuscirà a chiamarla 'mamma'. È comprensibile, considerando che Mercan ha trascorso due anni e mezzo con Filiz, credendo che fosse lei la sua vera madre.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Mercan è tornata a casa con i suoi genitori

Nei precedenti episodi di Segreti di famiglia, resi disponibili sul sito di Mediaset Infinity, Mercan è tornata alla vita di tutti i giorni a casa con sua madre e suo padre.

La bambina, poco alla volta, ha conosciuto i suoi parenti e ha iniziato a frequentare per la prima volta l’asilo, dove c’è anche la cugina Elif. Intanto, un attore è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco mentre era sul set di una famosa serie televisiva. Tuttavia, se in un primo momento era sembrato un gesto volontario dell’attore per togliersi la vita, Ilgaz ed Eren hanno avviato le indagini, poiché qualcuno della troupe potrebbe aver sostituito l’arma sul set per sbarazzarsi del collega. Efe, invece, ha invitato Tugce a pranzo e tra i due sembra essere nata una certa sintonia: il procuratore appare sinceramente attratto dalla figlia di Eren. Spazio anche alle vicende di Ceylin, che è andata in un negozio di abbigliamento insieme a Mercan e si è resa conto che alcune clienti presenti conoscevano la sua bambina. L’avvocata Erguvan ha quindi chiesto spiegazioni, venendo a sapere che, a causa dei video pubblicati sui social da Aylin, erano state diffuse informazioni sulla piccola Mercan e sul suo rapimento.