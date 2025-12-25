Italia 1 conferma il suo successo anche nelle ore notturne: il documentario “Antico Egitto: cronache di un impero” ha raccolto 130.000 spettatori intorno alle quattro del mattino, un segnale di un interesse crescente per i contenuti culturali anche in fasce orarie tradizionalmente meno seguite. Nella puntata andata in onda lunedì si è parlato dei re visti come dei, mentre domenica, alla stessa ora, una puntata dedicata all’importanza del Nilo ha coinvolto 80.000 spettatori. Sabato 20 dicembre, sempre tra le cinque e le sei del mattino, il doc “Costruttori di piramidi e i loro segreti” ha ottenuto 115.000 spettatori con quasi il 9% di share.

Ascolti notturni in crescita

Il dato di 130.000 spettatori per “Antico Egitto: cronache di un impero” alle quattro del mattino evidenzia un trend positivo per i programmi culturali trasmessi in orario notturno. Il confronto con la puntata dedicata al Nilo, vista da 80.000 persone, e con “Costruttori di piramidi e i loro segreti”, che ha raggiunto 115.000 spettatori e quasi il 9% di share, conferma una progressiva attenzione del pubblico verso questo tipo di contenuti.

La programmazione notturna di Italia 1

La fascia notturna di Italia 1 si conferma variegata: accanto ai documentari culturali, trovano spazio repliche di programmi come “Uomini e donne”, “Ciao Maschio”, “L’eredità”, serie come “Una vita” e “Distretto di polizia”, aggiornamenti di Rainews24, il docu-reality “Vado a vivere nel bosco”, il medical “La dottoressa schiacciabrufoli”, e programmi come “Airport Control” e “Bodycam‑Agenti in prima linea”.

Questa varietà contribuisce a mantenere un pubblico attento anche nelle ore meno convenzionali.

