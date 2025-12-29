Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda dal 5 al 9 gennaio 2026 svelano che Raffaele avrà dei ripensamenti sulla scelta di andare in pensione. Inevitabilmente, Giordano e Ornella vivranno momenti di tensione e Rosa avrà una forte delusione.

Eduardo vuole entrare nella banda criminale di Stella

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che verranno trasmesse su Rai tre da lunedì 5 a venerdì 9 gennaio raccontano di un'offerta che riceverà Eduardo da parte della banda di ladri di cui fa parte Stella.

E tale offerta, che potrebbe mettere a rischio tutto il percorso fatto dall'uomo per allontanarsi dalla criminalità, arriverà nel momento in cui Sabbiese dovrà iniziare a lavorare a Palazzo Palladini.

Damiano, intanto, vivrà momenti di tensione dal punto di vista lavorativo poiché le indagini sulle rapine sono ferme e il poliziotto teme che Grillo possa metterlo alle strette. Nel frattempo, il mondo di Stella rappresenterà per Eduardo un'attrazione sempre più forte. Infatti, nonostante il legame con Clara, Eduardo alla fine deciderà di entrare nella banda di Stella aspettando che i capi della donna diano parere positivo.

Nunzio nuova attrazione del Caffè Vulcano

Ornella comincerà ad avere dei dubbi sulle scelte fatte dal marito, il quale invece sembrerà convinto della sua decisione di andare in pensione.

Frattanto, gli amici di Raffaele decideranno di organizzare una sorpresa per lui. Sul punto ormai di lasciare per sempre il suo lavoro, Raffaele si farà prendere da una forte nostalgia al punto che deciderà di fare un passo indietro rinunciando alla pensione. La frattura con la moglie Ornella sarà inevitabile mentre Rosa, designata a prendere il posto in portineria, subirà una grossa delusione. La scelta di Raffaele, dunque causerà una serie di reazioni a catena che lascerà tutti insoddisfatti.

Micaela spingerà Nunzio a realizzare un video per i canali social del Caffè Vulcano. I video di Micaela renderanno Nunzio la nuova attrazione del Vulcano, trasformandolo in un 'hot chef'. Rossella sarà ingelosita dalla svolta social del fidanzato e Micaela non perderà occasione per ironizzare sulla situazione.

Okoro deciderà di confessare alla polizia tutta la verità sul coinvolgimento di Gennaro circa la morte del bracciante e l'aggressione ad Agata. Per Gagliotti la situazione si metterà molto male al punto che messo alle strette, l'imprenditore prenderà una decisione estrema quanto rischiosa.

La delusione per il cambio di idea di Raffaele

Cosa succederà a Palazzo Palladini nel momento in cui Raffaele deciderà di fare dietro front e non lasciare il posto in guardiola a lui tanto caro? Certamente vi saranno ripercussioni a più livelli. Con la moglie Ornella si possono ipotizzare scontri, visto che la donna resterà delusa. La dottoressa dopo aver fatto progetti con il marito adesso dovrà rivedere tutto, poiché il lavoro terrà Raffaele legato a Napoli. Inoltre, Rosa sarà molto delusa poiché il suo salto di qualità lavorativo sarà rimandato. Insomma, tante storyline interessanti attendono i telespettatori fin dalle prime puntate del 2026.