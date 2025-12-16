Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano un nuovo lutto e un gradito ritorno. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, ci saranno diversi colpi di scena che concluderanno la quarta stagione della soap. Margarita tornerà a sorpresa a palazzo, mentre Angela si toglierà la vita. La figlia di Leocadia deciderà di farla finita a causa delle nozze indesiderate con Lorenzo. Curro sarà devastato dal dolore per aver perso la sua amata e arriverà persino a puntare un'arma contro Manuel.

Margarita torna a La Promessa e litiga con Leocadia

La quarta stagione de La Promessa vedrà nuovamente mutarsi gli equilibri al palazzo del marchese De Lujan.

Margarita tornerà infatti alla tenuta per risolvere le questioni rimaste in sospeso e avrà un'accesa discussione con Leocadia. Le anticipazioni sul finale di stagione, trapelate attraverso un video promozionale, promettono diversi colpi di scena. Intanto, Leocadia subirà una perdita che la devasterà: sua figlia Angela si toglierà la vita. La ragazza deciderà di farla finita perché non reggerà all'idea di essere costretta a sposare il capitano Lorenzo De La Mata.

Curro devastato per la morte di Angela

Nel frattempo, non emergeranno dettagli sulle modalità scelte da Angela per porre fine alla sua vita, ma un dialogo tra Alonso e Lorenzo potrebbe fornire qualche indizio. Il marchese, infatti, sarà duro con il capitano De La Mata, dicendogli apertamente che Angela ha preferito avvelenarsi piuttosto che diventare sua moglie.

Sembra quindi che la figlia di Leocadia si sia tolta la vita con un veleno. Intanto, la morte della ragazza provocherà dolore e disperazione in Curro, che si troverà di fronte a una nuova grave perdita. Dopo la sorella Jana e la madre Eugenia, anche la sua amata morirà.Ci sarà poi spazio anche per quello che accadrà dopo la morte di Angela, quando Curro perderà la testa e imbraccerà un fucile. I colpi di scena non saranno finiti, perché il fratello di Jana punterà l'arma contro Manuel e partirà un colpo. Al momento, le anticipazioni non chiariscono se il proiettile sarà fatale per Manuel, per un altro personaggio o se il colpo non provocherà conseguenze.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Alonso ha scoperto che Jana è la figlia di Dolores

Nelle precedenti puntate de La Promessa, andate in onda su Rete 4, Curro ha confessato ad Alonso di essere suo figlio, lasciando il marchese sconvolto. Quest'ultimo ha anche scoperto che Jana è in realtà Mariana, la figlia maggiore di Dolores. Una volta venuta a galla la verità, Alonso ha avuto un incontro commovente con i due fratelli, figli della sua amante, uccisa brutalmente anni prima. Jana ha manifestato al marchese la sua intenzione di scoprire chi ha ucciso Dolores, ricevendo da Alonso tutto il supporto necessario per proseguire le indagini.