Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dall’1 al 5 dicembre confermano una svolta storica per la soap opera partenopea. Raffaele Giordano deciderà infatti di andare in pensione e smettere di essere il portiere di Palazzo Palladini.

Nel frattempo gli equilibri ai Cantieri cambieranno con l’ingresso nella dirigenza di Filippo Sartori. Spazio anche ai sentimenti, con Eduardo che si allontanerà da Clara per avvicinarsi a Stella mentre, in una storyline dai toni più leggeri, Bice metterà in atto il suo piano per riprendersi i soldi da Troncone.

L'addio alla portineria di Raffaele a Palazzo Palladini

Con l’arrivo di Otello a Napoli, Renato troverà un prezioso alleato nella sua "battaglia" per convincere Raffaele a non abbandonare il lavoro di portiere. I due tartasseranno Giordano e metteranno in campo un piano molto elaborato che finirà però soltanto per creare tensioni e peggiorare i rapporti tra tutti e tre.

Le anticipazioni confermano che Raffaele resterà fermo nella sua decisione di andare in pensione e che allestirà il suo ultimo presepe da portiere per offrire un commovente addio ai condomini.

Nel frattempo i residenti inizieranno a valutare i possibili sostituti. Rosa sarà la candidata principale, ma l’esito resterà incerto. Pur avendo il favore generale, la donna, infatti, continuerà a nutrire molti dubbi, non sentendosi all’altezza del ruolo e sapendo che accettare significherebbe rivoluzionare completamente la sua vita.

Una svolta storica

Raffaele lascerà il suo lavoro di portiere ma non il suo ruolo in Upas. Una recente immagine diffusa lo ritrae insieme a Whoopi Goldberg in una sequenza che andrà in onda a febbraio. Il suo personaggio continuerà quindi a essere presente come figura di riferimento per gli altri condomini, anche se il suo addio alla portineria rappresenta comunque una svolta storica. Fin dal primo episodio, andato in onda nel 1996, infatti, Raffaele ha sempre ricoperto quel ruolo, fatta eccezione per alcune parentesi trascurabili.

Bisogna fare attenzione però, perché il suo pensionamento sembra ormai cosa fatta ma non esiste ancora un vero erede. Rosa appare orientata a rifiutare questo incarico e questa scelta potrebbe rimettere tutto in discussione.

Il resto delle trame di upas dall'1 al 5 dicembre: Filippo torna ai cantieri, una tentazione pericolosa per Eduardo

Marina e Ferri prepareranno un piano per anticipare le mosse di Gennaro in vista del ritorno di Chiara Petrone, ma Gagliotti reagirà con un’astuzia che li lascerà spiazzati. Nel frattempo anche Gennaro dovrà fare i conti con una nuova difficoltà, perché noterà che Chiara non è più così ben disposta nei suoi confronti.

La giovane imprenditrice sceglierà infatti di tutelare i propri interessi affidando a Filippo il compito di rappresentarla ai Cantieri. Sartori accetterà l’incarico e si metterà subito al lavoro partecipando alla sua prima riunione, mentre Gagliotti proverà una mossa disperata per trascinarlo dalla sua parte.

Nel frattempo Alice e Vinicio si avvicineranno sempre di più, mentre il legame con le loro famiglie diventerà sempre più labile.

Abbattuto e demoralizzato, Eduardo uscirà a camminare per le strade di Napoli già illuminate dalle decorazioni natalizie. L'uomo si fermerà davanti a una bancarella attratto da un presepe artigianale, ma il prezzo lo farà rinunciare all’acquisto. In quel momento noterà però che dietro il bancone c’è Stella e tra i due scatterà subito una forte sintonia.

Nonostante i tentativi di Guido e Mariella di arginarla, Bice si lancerà in uno dei suoi piani folli e convincerà Cotugno a finanziare la sua operazione contro Troncone.