Gli spoiler delle puntate americane di Beautiful in onda attualmente sulla Cbs e prossimamente su Canale 5 raccontano che Bill Spencer e Katie Logan diventeranno nuovamente marito e moglie nel corso del ricevimento nuziale di Liam e Hope. In questa circostanza, il magnate sorprenderà la donna, regalandole una nuova casa di moda.

Bill regala una casa di moda a Katie dopo le nozze

Katie accetterà la proposta di matrimonio di Bill. La sorella di Brooke diventerà nuovamente la moglie dell'editore in occasione del ricevimento nuziale tra Liam e Hope. La coppia si sposerà nel giro di pochi minuti.

Bill, a questo punto, sorprenderà Katie, facendole un magnifico regalo. Il magnate vorrà la moglie a capo della sua nuova casa di moda, non volendo sottostare agli ordini di Ridge e Brooke. Logan prenderà del tempo per valutare l'offerta anche se poi accetterà di mettersi in gioco. Allo stesso tempo, Brooke rimarrà spiazzata di fronte all'atelier concorrente.

Ridge manda suo padre Eric in pensione

Nel frattempo Ridge manderà in pensione suo padre Eric a causa della sua età. Lo stilista non vorrà mettere a rischio la salute dell'anziano, affetto da diverse patologie. La decisione non piacerà al patron della Forrester Creations, che apparirà molto offeso. Ridge (Thorsten Kaye) offrirà a Eric di tornare a lavorare nell'atelier ma lui rifiuterà l'offerta per godersi la meritata pensione e lascerà l'azienda nelle mani di Ridge, Brooke e Steffy, sebbene alcune indiscrezioni americane lo vorrebbero vicino a Katie e Bill.

L'uomo potrebbe diventare il nuovo capo stilista della casa di moda creata dagli Spencer.

Steffy è apparsa preoccupata per il verdetto del giudice

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5, Deacon è stato presente durante la cremazione di Sheila. In questa circostanza, ha scoperto che il corpo che è stato cremato non apparteneva all'amata perché aveva tutte le dita dei piedi, mentre a Sheila mancava un dito. L'uomo ha voluto subito condividere la novità con Finn, chiedendogli di correre a Il Giardino per incontrarlo. Deacon ha informato il medico che Sheila potrebbe essere ancora viva ma lui è apparso scettico di fronte a una tale ipotesi.

Steffy, invece, è apparsa molto preoccupata a causa del verdetto del giudice, che avrebbe dovuto decidere se condannarla per aver ucciso la suocera durante il confronto alla casa sulla scogliera.

La ragazza ha potuto contare sull'appoggio di Ridge in questo delicato momento.

Infine Hope ha detto a Luna, Zende e RJ che Thomas non avrebbe lavorato più per la Hope for the future poiché ha deciso di trasferirsi a Parigi insieme a Douglas.